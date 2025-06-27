賀瓏天殘還沒分！Albee 1舉動…她抓包曖昧：別以為大家看不出在幹嘛

記者陳芊秀／綜合報導

喜劇演員賀瓏遭質疑和已故前任天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，隨後被經紀公司薩泰爾娛樂解約，儘管Albee已澄清雙方感情並無重疊，但外界對時間線仍保持存疑態度。網紅「德州媽媽沒有崩潰」27日針對Albee過去與賀瓏的互動貼文進行分析，直言：「真的不要以為大家看不出你在幹嘛。」

▲賀瓏、Albee爆曖昧甚至演變到被公司解約。（圖／翻攝自IG）

賀瓏在今年4月生日時，Albee曾曬出兩人手持「交往即天堂」字卡的照片，並配文：「這位老兄今天生日，要讓他去天堂還是地獄呢？」而「德州媽媽」分析，賀瓏當時有交往對象，所以照理說本來就在字卡中的「天堂」，但是Albee的「要讓他去天堂還是地獄呢」的問句之所以成立，是因為裡面有「主詞」，質疑寫道：「她省略的是「『我』要讓他去天堂還是地獄呢？不然勒？賀瓏有沒有交往，要你『讓』？真的不要以為大家都看不出來你在幹嘛。」

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▲Albee、賀瓏手舉字卡合照現在引發諸多爭議。（圖／翻攝自IG）

德州媽媽表示，原本不想針對Albee發表意見，但對於外界將Albee形容為「小三臉」的相關說法感到不滿。然而，當她看到Albee聲明「我沒有對不起任何一個人」時，仍感到吃驚，文中更建議兩人鎖死。