被問「怎還不揪賀瓏加入？」　SWAG官方發聲：現在不適合開mic

記者劉宛欣／綜合報導

喜劇演員賀瓏被拍到與女星Albee同遊日本，隨後遭經紀公司薩泰爾娛樂切割解約，就在網路風向一片混亂時，他突然承認前女友是已故喜劇演員天殘，並曝光女方遺書，藉此想證明自己沒有劈腿，怎料此舉惹怒喜劇圈知情人士，其中林妍霏出面爆料他要求天殘墮胎，種種行徑讓他形象跌落谷底。有網友詢問「SWAG怎麼還不去問賀瓏要不要加入？」沒想到竟真的釣出官方給答案。

▲賀瓏深陷感情風波。（圖／翻攝自賀瓏IG）

先前不少網紅、藝人翻車後，成人創作平台SWAG，都曾公開表示歡迎合作，例如孫安佐、家寧等等，Threads上有網友好奇「SWAG怎麼還不去問賀瓏要不要加入？我在等欸」，沒想到真的引來SWAG小編回應寫下「畢竟不是所有故事都適合現在開mic，我們認為現階段比較適合關mic」，似乎還在觀察事態發展。

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▲SWAG官方回應網友疑問。（圖／翻攝自Threads）

該網友不死心繼續追問「為什麼？因為賀瓏是男的嗎？」SWAG帳號繼續耐心回應道「無關男女啦！」接著補充表示「我們在邀請合作來賓時，會依照主題和內容進行評估，過去我們也曾合作過多位知名的男性來賓，內容也不全然是與性的話題相關」，還提到自家平台有不少純聊天、表演，零18禁的形式，「感謝大家的關注，我們也會持續努力，帶來更多元的內容，如果還想敲碗誰我們團隊討論一下（以下開放許願？？？）」。