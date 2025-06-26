楊皓如「斷捨離台灣的一切」兩地跑　兒女送澳洲留學：心裡五味雜陳

記者劉宜庭／綜合報導

女星楊皓如近日在社群平台透露，家中兩個孩子已經獲得澳洲學生簽證，孩子們從今年年底起將在澳洲生活，自己未來將會兩地奔波，與孩子們短暫分離，心情五味雜陳，近日更開始收拾東西，並結束原先家裡一直有的清潔服務：「慢慢開始斷捨離台灣的一切。」

▲楊皓如表示已經慢慢開始斷捨離台灣的一切。（圖／翻攝自楊皓如IG）

楊皓如透露，兒子將從國中三年級（澳洲九年級）開始留學生活，而妹妹則將升讀當地五年級，並由父親持有的監護人簽證陪同照顧。楊皓如表示，孩子們從今年年底起將在澳洲生活，自己未來將會兩地奔波，與孩子們短暫分離，心情五味雜陳。

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▲孩子們即將出國留學，讓楊皓如心裡五味雜陳 。（圖／翻攝自楊皓如IG）

楊皓如坦言，雖然簽證下來時應該是期待的，但當這一天真的來臨，反而充滿難以言喻的感傷。她說：「我們希望給孩子不同的選擇和機會，但同時也珍惜與孩子相處的時光。這是對未來和生活掌控的抉擇，讓人不免感到矛盾。」之所以選擇澳洲而非美國、加拿大或歐洲，是因為全家都非常喜歡當地的生活氛圍與自然環境，喜歡那裡的隨性與自在，她盼望孩子能在這樣天然、獨立的環境中成長。

楊皓如也分享了孩子出國留學的準備過程，包括英文能力的重要性，學校申請的面試與考試，以及多參加教育展、實地考察當地生活的建議。昨（25日），她更在社群貼文透露，已開始「斷捨離台灣的一切」，暑假7、8月會安排出門旅遊，9月準備裝箱打包，結束家中長期合作的清潔服務。她特別讚賞這位清潔阿姨「話不多、有禮貌、認真又弄得好乾淨」，表達對她的捨不得。