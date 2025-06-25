支持愷樂復出　莎莎鼓勵「大家都想再聽到她的娃娃音」

記者葉文正／台北報導

八大綜合台《自由的旅行者》今舉行開播記者會，包括主持人融融，最佳土耳其來賓圖佳與八大一姐莎莎都到場，現場莎莎也被問到好友愷樂復出進度，莎莎完全力挺表示：「很期待她復出，大家都喜歡聽她的娃娃音。」

▲《自由的旅行者》，主持人為網友票選年度最愛的旅遊YouTuber之一的融融(右)及土耳其友人圖佳(左)，八大綜合台一姐莎莎，身為外景節目的前輩也驚喜現身祝福。（圖／記者湯興漢攝）

莎莎現場被問到好友愷樂一家都確診生病了，她說看到社群媒體才知道他們一家情況，也被問到會不會希望她復出，莎莎則表示：「很多人希望她復出，很多人想聽到她娃娃音。但她也被問有沒有看過愷樂兒子，她稍微猶豫才表示「沒看過」。

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▲八大綜合台一姐莎莎鼓勵愷樂。（圖／記者湯興漢攝）

愷樂上月27日透露前陣子一家三口染疫，其中1歲兒發燒兩天狂哭還變菸酒嗓，讓她相當心疼。她去年9月宣布生子，時常透過社群分享育兒生活，已有不少粉絲慫恿她復出螢光幕，當時愷樂沒把話說死，僅回：「妳先看一下我以前節目的重播。」愷樂在threads發文表示，前陣子一家三口確診新冠肺炎，先生身體痠痛、喉嚨痛，她則是狂拉肚子加刀片嗓。

▲愷樂曬出兒子超萌打掃影片。（圖／翻攝自愷樂Threads）

至於有粉絲敲碗期盼愷樂回歸演藝圈，並且留言問道：「什麼時候才能在螢光幕前看到妳？好想妳在節目上的時候呀！」為此，愷樂則以輕鬆語氣回應：「妳先看一下我以前節目的重播。」內容曝光後，再度掀起討論，同時也吸引不少人在底下留言「好棒」、「好厲害」、「辛苦了媽咪，這都是甜蜜的回憶呢！」