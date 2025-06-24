阿湯哥、小布《F1》驚喜世紀同框！　布萊德彼特笑虧：不會把屁股掛在飛機外

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢兩大男神「阿湯哥」湯姆克魯斯與布萊德彼特世紀合體啦！在倫敦舉行的賽車電影《F1電影F1電影》首映會上，阿湯哥驚喜現身紅毯，與布萊德彼特並肩而立，讓現場鎂光燈閃個不停。距離兩人合作恐怖經典《夜訪吸血鬼》已經過了31年，當年青澀的兩位男神，如今都已成為好萊塢舉足輕重的巨星。

▲《F1電影》倫敦首映，「阿湯哥」湯姆克魯斯和布萊德彼特世紀同台。（圖／華納提供）

事實上，布萊德彼特月初在墨西哥宣傳《F1電影》時，就曾透露很樂意再次與阿湯哥合作。不過小布似乎對阿湯哥熱愛的空中特技敬謝不敏，他笑說：「我才不會像他一樣，把自己屁股掛在飛機外面！」除非阿湯哥下次拍的電影是在地面上進行，他才考慮再次合作。

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今年夏天，阿湯哥和布萊德彼特分別主演了兩部備受矚目的暑期大片。阿湯哥在五月帶著《不可能的任務：致命清算 第一章》重磅回歸，以全球2億美元的票房，創下該系列電影的開片紀錄。這部由派拉蒙影業支持的動作片，目前全球票房已突破5.4億美元。

▲《F1電影》倫敦首映，「阿湯哥」湯姆克魯斯（中）驚喜現身。（圖／華納提供）

而布萊德彼特則主演了蘋果（Apple）和華納兄弟（Warner Bros.）合作的賽車電影《F1電影》，該片由阿湯哥《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的導演約瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導，並由知名製片人傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）操刀製作，兩人也都參與了《不可能的任務》系列電影的製作。

▲《F1電影》布萊德彼特擔綱演出。（圖／華納提供）

導演柯辛斯基曾透露，原本計畫讓阿湯哥和布萊德彼特在他的賽車電影《賽道狂人》（Ford v Ferrari）中再次合作，但最終因預算問題而未能實現。原本兩人計畫在電影中親自上陣駕駛賽車，而布萊德彼特如今在《F1電影》中實現了這個願望。最終，《賽道狂人》由詹姆斯曼高德（James Mangold）執導，並由克里斯汀貝爾（Christian Bale）和麥特戴蒙（Matt Damon）主演。

▲《F1電影》在倫敦舉辦首映禮。（圖／華納提供）

「湯姆總是挑戰極限，但他同時也非常有能力和技巧。」柯辛斯基在接受《GQ》採訪時表示，如果阿湯哥主演《F1電影》，可能會讓大家更加緊張。「他們都擁有駕駛的天賦，但我想湯姆可能會讓我們更害怕一點。」阿湯哥和布萊德彼特的世紀合體，不僅讓影迷們回憶起《夜訪吸血鬼》的經典，更讓人期待未來兩人是否還有機會再次合作，為影壇帶來更多驚喜。

