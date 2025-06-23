賀瓏被命理師預言遇桃花劫　「跟正妹同事出問題」片段遭挖

記者王靖淳／綜合報導

薩泰爾娛樂今（23）日發出聲明宣布與喜劇演員賀瓏終止合約，為此他事後發聲回應解約，透露自己昨天被告知此事，同時也在文中坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友，消息一出立刻掀起熱議，就連他過往被命理師簡少年提醒，未來恐遇桃花劫的節目片段，如今也被網友挖出來討論。

▲賀瓏。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）

賀瓏主持的節目《賀瓏夜夜秀》2年前曾邀請占星學家白瑜以及命理師簡少年，當時兩人針對他的運勢進行解析，直言會在同年農曆10月將遇桃花劫，「容易跟工作上的正妹同事出現問題，但是過了這個桃花劫之後就蒸蒸日上。」簡少年針對賀瓏的面相及生辰八字指出，他的眉毛運將逐漸開展，預計在農曆新年後工作運勢將提升，有望迎來事業高峰。

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▲薩泰爾娛樂宣布和賀瓏終止合作。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）

至於白瑜則從命盤分析賀瓏，認為他是天生的主持人，尤其在女性和媽媽族群中深具人氣。她提醒，面對這樣的桃花能量，必須更謹慎處理人際關係，同時也指出，賀瓏近年走紅除了憑個人才華之外，也帶有黑紅成份，要他多加留意。如今賀瓏與薩泰爾娛樂終止合約，該片段也被網友挖出來討論。此外，薩泰爾娛樂在聲明中提到：「薩泰爾娛樂股份有限公司與簽約藝人賀瓏因理念不合，即日起終止雙方經紀合約。為免疑義，特此聲明。」