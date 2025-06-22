「熊抱明日花綺羅」虧大了！韓媒爆：周鶴年3年賺15億　驚人簽約金曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像周鶴年與明日花綺羅私交過密，兩人的背後熊抱照曝光，他雖否認性交易，但遭到公司退團並要求賠償韓幣20億元（約台幣5千萬元）。針對高額賠償金，他不斷喊冤，但其實公司提出的賠償金額有根據，韓媒22日曝光他的身價，2024年12月剛簽給One Hundred Label，他拿到韓幣15億元簽約金，如今公司要求賠償只是要求他還來當初的簽約金，剩下的才是賠償金。

▲韓媒爆「周鶴年簽約金3年賺15億」，驚人身價曝光。（圖／翻攝自周鶴年、明日花綺羅IG）



根據《體育朝鮮》報導，THE BOYZ於2024年12月8日起離開前公司，並簽給One Hundred Label，公司方面待他們不薄，合約3年簽到2027年12月7日；周鶴年一人的簽約金就拿了韓幣15億元（約台幣3750萬元）。

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如今才簽約不到190天就出事，若按照比例計算，周鶴年簽約金還剩下韓幣12億3千萬元，因此公司只是要求他把12億3千萬還來，剩下的7千7百萬元（約不到台幣2千萬）才是求償金。

▲周鶴年賠償金其實只有7億7千萬。（圖／翻攝自周鶴年IG）



韓媒表示，近8億賠償金其實不算高，反而是團體The boyz形象大傷。所屬公司One Hundred Label遭受的商業利益打擊更多。周鶴年驚人身價曝光，引起各界震驚「不知道他賺這麼多」、「抱一次虧大了」。