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蕭煌奇看破人生問鼎歌王　學跳舞饒舌不然會後悔

記者葉文正／台北報導

《第36屆金曲獎頒獎典禮》將於6月28日於台北小巨蛋隆重登場，為了讓觀眾對本屆入圍者有更深一層的認識，台視特別製作《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯，並由本屆星光大道主持人陳明珠及黃偉晉攜手主持。

▲準歌王蕭煌奇勇於突破，首次挑戰饒舌與跳舞。（圖／台視提供）

▲準歌王蕭煌奇勇於突破，首次挑戰饒舌與跳舞。（圖／台視提供）

現場邀請到Andr、FunkyMo、JUD陳泳希、Morikilr 孔亞明、Kumu Basaw 姑慕·巴紹、someshiit山姆、王彙筑、米莎、呂士軒、李竺芯、林鈺婷、邱淑蟬、桑布伊、柏霖PoLin、張淦勛 Giyu Tjuljaviya、黃子軒、楊淑喻（吉那）、楊肅浩、粹垢TRAEGO、陳以恆、陳忻玥、戴曉君Sauljaljui、蕭煌奇、羅思容、鄭雙雙、魏如萱等26組入圍嘉賓齊聚一堂，不僅暢談創作歷程與入圍心情，也將現場演唱入圍作品，讓觀眾在頒獎典禮前搶先一探本屆入圍者的音樂魅力。

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▲準歌王蕭煌奇勇於突破，首次挑戰饒舌與跳舞。（圖／台視提供）

▲魏如萱是金曲常客。（圖／台視提供）

幕後夥伴們也將分享鮮為人知的製作歷程，揭示作品背後的努力與心血，集結了入圍「最佳專輯製作人獎」的王治平、海大富、高潮（林志仁），以及入圍「最佳單曲製作人獎」的呂士軒、呂尚霖、于傳勇、金智湖，共同交流創作經驗與製作觀點，讓觀眾更全面理解幕後工作者對音樂作品所投注的專業與熱情，《GMA Heat入圍就是肯定》節目將於6月21日下午1點到4點、6月22日下午1點到3點，於臺灣電視台播出。

▲準歌王蕭煌奇勇於突破，首次挑戰饒舌與跳舞。（圖／台視提供）

▲「台版怪奇比莉」JUD陳泳希角逐「最佳新人獎」。(圖／台視提供）

睽違三年，蕭煌奇以《沒事的》第三度問鼎「最佳華語男歌手獎」，專輯記錄他在疫情後對人生的體悟與轉變：「很多事都改變了，想做就趕快去做，不要後悔。」他希望音樂能成為陪伴與保護的力量，這次更首度挑戰饒舌與跳舞，展現勇於突破的決心，記舞速度更被老師大讚舞藝驚人，而蕭煌奇已經有過多次入圍、得獎經驗，他笑說：「參加金曲獎就像參加舞林大會，讓我發現原來有這麼多人做出這麼有特色的專輯。」

▲準歌王蕭煌奇勇於突破，首次挑戰饒舌與跳舞。（圖／台視提供）

▲陳忻玥(左起)、魏如萱、柏霖PoLin、呂士軒、蕭煌奇。圖／台視。（圖／台視提供）

同樣身為金曲常客的魏如萱，今年帶著第八張專輯《珍珠刑》再度角逐「最佳華語女歌手獎」，魏如萱表示：「珍珠名字很漂亮圓潤，加上刑這個字就有一點反差。」形容專輯像珍珠一樣，是很痛苦很刺激的製作過程，這次首度挑戰饒舌，並邀請好友楊祐寧合作，而專輯中獻給已故父親的〈你還是你嗎〉，錄製時讓她唱到一半哭到暫停，歌中一句「你好嗎？」成為她對父親、也是對自己的提問：「你說你好，但你真的好嗎？」她希望聽眾能正視內心的喜怒哀樂，將不好的情緒化作一首詩，感受生命的真實與溫度。

▲準歌王蕭煌奇勇於突破，首次挑戰饒舌與跳舞。（圖／台視提供）

▲星光大道主持人陳明珠(左)與黃偉晉。（圖／台視提供）

擁有迷幻女聲的JUD陳泳希，空靈且帶有迷幻感的唱腔，被譽為「台版怪奇比莉」，她坦言自己不善於表達情緒，便將那些難以言語的感受濃縮在專輯中，展現最真實的自我，專輯邀請資深製作人王治平合作，陳泳希表示：「老師很酷，也願意讓我自由嘗試，讓作品更貼近我的想法。」其中〈知更〉不僅成為影集《愛愛內含光》片尾曲，讓她入圍「最佳作曲人獎」，也讓她迅速在OST領域嶄露頭角，成為新一代OST女王。

首次推出台語專輯便一舉入圍「最佳台語專輯獎」與「最佳台語女歌手獎」等六項大獎的李竺芯，以「法式台語」打開耳目一新的聲音世界，笑說「Suí」不只象徵水，更代表女性身心靈的冒險與自由樣貌，而手握六項提名的她坦言，最希望能奪下「年度歌曲獎」，因該獎項入圍作品較少有台語歌曲，若能獲獎將是對她極大的肯定和鼓勵，也能讓她更自在的創作下去。

戴曉君Sauljaljui首度擔任專輯製作人便入圍「年度專輯獎」，更三度叩關「最佳原住民語歌手獎」，以《VAIVAIK 尋走》展現她從世界遊歷回歸部落、築屋創作的生命旅程，專輯中〈Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟(feat. 泰武古謠傳唱)〉提名「最佳編曲人獎」，戴曉君分享，當時每天在當地部落學習律動，回家反覆練習，並嘗試將家鄉的節奏融合其中，才創作出這首獨具風格的作品，並表示：「音樂真的帶給我很棒的生活。」

史上首支客家龐克樂團粹垢TRAEGO將角逐「最佳客語歌手獎」，粹垢TRAEGO由四位熱愛參加音樂節的「聽團仔」組成，成員們笑說門票太貴，不如自己組團上台演出，而團名「粹垢TRAEGO」源自於客語「可憐」之意，每個人都會有可憐的一面，他們的創作題材也環繞在較底層的畫面，唱出生活真實的樣貌，期盼為社會底層發聲：「就算是污垢也可以活得很精彩。」

《第36屆金曲獎頒獎典禮》將於6月28日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視於當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與全球金曲YouTube播出。此外，也可以透過LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號收看直播，其中LINE TODAY也將提供多視角直播服務，提供觀眾更多選擇。其他播出平台還包括中華電信MOD、新加坡StarHub「HUB都會台」、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出。

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金曲獎陳明珠黃偉晉

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