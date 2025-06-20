快訊／周鶴年怒了！狠嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團The Boyz成員周鶴年遭爆料與明日花綺羅私交過甚，但他否認性交易，並表示「沒有做任何非法行為」。只是眼看輿論越燒越旺，YouTuber李鎮浩更爆料他私下曾對友人炫耀「我在明日花綺羅家裡嘿咻」，對此，他20日中午再度透過IG發聲，怒喊「如果有我性交易證據就拿出來」，並強調自己遭公司要求賠償韓幣20億，他不同意退團、也不同意解除合約。

▲周鶴年回嗆公司「我沒退團，也不同意解除合約」。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

周鶴年20日再度發文表示，「我已經表明過立場，沒有做過任何非法行為，但還是持續有惡意的新聞刊出，我將會對部分的媒體採取刑事、民事訴訟」，他在文中難掩怒氣，並同時強調「如果有我性交易證據就拿出來，還有，我沒有退團，也不同意解除合約」。

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周鶴年表示，公司提出解除合約的原因不符合合約裡的內容，卻把他的行為塑造成違約般，媒體甚至在沒有任何證據下提到性交易，持續毀損他的名譽，「公司向我索取賠償20億，並要我離開公司，但我無法接受。然而公司解約彷彿是已經確定般被輿論報導，這是擺明地虛假謠言。」

突遭到退團，周鶴年感到相當委屈，他表示「只是因為我私下與有名的人同席，我就被單方面退團，還要求20億以上損害賠償，我想問『這真的是一個公司應該要保護藝人的態度嗎？』」

文末，周鶴年表示自己感到很害怕，害怕一無所有，害怕會因莫須有的罪名被摧毀、丟棄，「我到目前為止是因為認為真相會被公開，所以保持沈默，但是在這些我沒有做過的事情面前，把人秘密地埋葬掉，使得我再也無法保持沈默。」

周鶴年強調自己遭到不當退團，甚至被提到根本就不確定的性交易，「我會向那些帶給我傷害的媒體問責問到底，不管如何，我會為真相戰到最後，希望這場爭鬥，可以帶給某些人小小的希望，我會拿出勇氣。」