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周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：明日花綺羅家裡嘿咻　怒喊「不會這樣退團」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體THE BOYZ成員周鶴年近來爆出與前AV女優明日花綺羅涉及性交易，但他否認一切非法行為，並表示「沒有性交易」，仍難挽回粉絲的心。娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩19日便透過頻道爆料，公司起初不知道周鶴年與明日花綺羅見過面，知情後相當震驚，在調查過程得知周鶴年對友人炫耀過「我跟明日花綺羅嘿咻過」，立刻要求他退隊，但周鶴年還反駁「我不會就這樣離開」。

▲▼ ▲▼ 周鶴年被爆私下跟友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻　怒喊「不會這樣退團」。（圖／翻攝自周鶴年、明日花綺羅IG）

▲周鶴年被爆私下跟友人炫耀「我在明日花綺羅家裡嘿咻」。（圖／翻攝自周鶴年、明日花綺羅IG）

根據YouTuber李鎮浩的爆料，THE BOYZ於5月30日前往日本出席頒獎典禮，周鶴年隨後便與自己的日本友人離開並到餐廳聚會，該聚會直到凌晨4點，他們又移駕去私人招待會所，當時不止明日花綺羅在場，還有其他女性在場一起狂歡，場上，周鶴年與明日花綺羅舉止親暱，兩人最後一同離開前往女方家裡，周鶴年最後在隔天才與成員、經紀人團聚。

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就是那一晚引起極大爭議，日本雜誌《週刊文春》收到在同席的一名女性爆料，周鶴年與明日花綺羅舉止親暱，為了釐清真相，《週刊文春》寄了問答信件給THE BOYZ經紀公司One Hundred Label，其中一題包含「周鶴年與明日花綺羅是否在交往」，公司震驚不已，進一步調查兩人的關係，才發現周鶴年對友人炫耀過「我有去過明日花綺羅家裡嘿咻」。

▲▼ 周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻　怒喊「不會這樣退團」。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼周鶴年被爆與明日花綺羅曾有火辣一夜情。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼ 周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻　怒喊「不會這樣退團」。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

One Hundred Label發現後立刻把周鶴年與成員們隔離，並要求周鶴年退團負責，但據李鎮浩的爆料內容，周鶴年態度委屈並不斷表示「我不會就這樣離開」，只是抗議無效，他最後還是退團了。不過，他也同時在IG自清表示，當晚確實在該酒局場合，但絕對沒有性交易或任何非法行為。

周鶴年雖否認性交易，但他目前遭到民眾告發人涉及性交易，據報導該案已獲得警方回覆，已分派至江南警察署相關單位進行調查。

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周鶴年THE BOYZ

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