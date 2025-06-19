周鶴年遭民眾告發海外性交易！　告發人證實「警方已正式受理」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團THE BOYZ周鶴年因為與日本前AV女優明日花綺羅傳出私下會面後，被團隊除名，如今更被指涉及性交易，遭到正式告發。該告發人表示，已獲得警方回覆，案件目前已分派至江南警察署相關單位進行調查。

▲周鶴年因為與明日花綺羅私會而遭踢出團隊。（圖／翻攝自周鶴年Instagram）

根據韓媒報導，19日有民眾透過「國民申訴平台」向警方提出告發狀，要求調查周鶴年及經紀公司相關人員是否涉及性交易行為。告發人指出，周鶴年疑似在海外進行性交易，這明顯觸犯南韓法律，如果警察若發現犯罪嫌疑，應立即展開調查。此外，告發狀中還提及，周鶴年經紀公司的製作人也曾因相關爭議遭開除，質疑有「縱容或仲介的可能」。

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▲有民眾向警方告發周鶴年疑似在海外進行性交易。（圖／翻攝自周鶴年Instagram）

事實上，經紀公司早在16日便宣布周鶴年暫停活動，接著在18日解除合約，正式將他除名。同日韓媒《10Asia》報導指出，周鶴年於5月底曾在東京一間私人酒吧與明日花綺羅見面，並疑似發生性關係與金錢往來，消息震撼各界。周鶴年本人則於社群發布親筆道歉信，承認曾出席該場飲酒聚會，但否認有任何性交易或非法行為。