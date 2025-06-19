「周鶴年密會明日花綺羅」拖全團下水！THE BOYZ集體道歉　公司會長也出面

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團THE BOYZ成員周鶴年爆出私會前AV女優明日花綺羅，被爆涉及性交易，但他深夜發出親手信否認「完全沒有做過非法行為或性交易」，只是他解釋無用，難以挽回輿論批評，已遭到切割退團。如今，他拖全團下水，THE BOYZ於18日透過粉絲付費平台集體道歉，除了正在服役的上淵，其餘成員一一貼出道歉字句，就連公司會長也出面喊對不起。

▲周鶴年私會前AV女優明日花綺羅退團。（圖／記者李毓康攝）



THE BOYZ近來爭議不斷，如今又爆出周鶴年密會明日花綺羅，引起各界震驚，他退團不夠消除輿論撻伐，其餘成員18日跟著出面道歉，由於隊長上淵正在服役，JACOB撐起隊內大哥責任，首先致歉：「最近感到心累正感到疲憊的大家，只想傳遞好的消息給大家卻沒辦法，很抱歉，會努力用好的音樂、經常性的溝通好好傳達我們感謝的心意。」

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泳勳留下最長的訊息，表達向粉絲鞠躬的歉意，「看到THE B（粉絲名稱）的笑容很幸福，卻擔心沒辦法做到，我很傷心，事實上，我最近也感到有點累。」賢在深知歌迷受傷「我知道有很多受到傷害的THE B，還有已經把心房關起來的THE B」，承諾會更努力地活動回報給歌迷，ERIC也說：「透過不好的消息讓粉絲受傷、失望，真心感到很抱歉。」

▲THE BOYZ全員出面道歉。（圖／翻攝自推特／@IST_THEBOYZ）



柱延語氣沈重地表達歉意：「我比任何人都知道，粉絲的心情有多沉重、感到多混亂，很抱歉讓你們遇到這種事。」KEVIN接著說：「各種狀況導致粉絲心累、心痛，對不起。」NEW更承認「需要時間整理思緒，也很害怕面對粉絲，很抱歉沒能更早傳達消息」，Q也道歉：「只帶給粉絲傷害心情很沉重，對THE B感到很道歉。」

最後善旴承諾：「絕對不會做出打破自己與粉絲信任的舉動，我會承擔到目前為止我言行上的錯誤，重新反思、思考並自我反省，成為更好的人。」THE BOYZ全員出面道歉。

▲THE BOYZ周鶴年密會明日花綺羅。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_、asukakiraran）



就連公司One Hundred Label會長車佳媛（音譯，차가원）也扛下責任對外發聲，承認是自己管理失職，會再更加強成員私生活管理，以及致力於提升倫理意識的教育與內部制度的系統，再次向粉絲道歉。