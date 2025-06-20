周鶴年「遭索賠20億」！　長文喊冤：只是跟名人同席就要被迫退團？

記者張筱涵／綜合報導

THE BOYZ成員周鶴年近日捲入一場風波。外界盛傳他因與AV女優明日花綺羅交往過甚，不僅被貼上不雅標籤，更因此遭所屬公司要求退出團體並解約。對此，周鶴年今（20日）長文否認相關指控並喊冤「只是因為與名人同席，就要被逼退團？」

▲周鶴年被爆和明日花綺羅交往過甚。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran、_juhaknyeon_）



根據周鶴年的說法，公司以韓幣20億元（約台幣4500萬元）的高額賠償金要求他離開，儘管他未曾同意，對方卻對外宣稱「解約已成立」，甚至寄送存證信函並警告將追究損害賠償責任。他質疑：「難道僅因為在私下場合與知名人士同席，就能被單方面逐出團體，還要面對鉅額索賠？」並憤慨表示這樣的做法背離了公司應有的「保護藝人」職責。

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另外，周鶴年聲明中也強調自己「從未從事任何非法行為」，並對持續撰寫惡意報導的媒體與記者表明將「採取民事與刑事一切法律行動」追究到底。他直言：「如果有人手中有我進行性交易的證據，請現在立刻公開。」同時否認自願退出團體或同意解約，並指控所屬公司試圖虛構解約理由，誤導媒體與大眾。

面對媒體對其性交易的不實報導，周鶴年表示身心受創，也坦言「其實很害怕」，但他認為若此刻選擇妥協，「這個社會可能會變成即使沒做錯事，只因沒有背景，也會被輕易摧毀的地方。」因此決定挺身而出，追究所屬公司與媒體的法律責任。

最後，周鶴年呼籲社會正視這類不公平對待，自己會為了揭露真相走到最後，也希望這場抗爭「能為某個人帶來一絲希望」。