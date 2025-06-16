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I.O.I 10周年合體有望！　陸成員周潔瓊闊別6年回歸韓國

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星周潔瓊在2016年參加南韓選秀節目《Produce 101》，以第六名的成績加入限定女團I.O.I出道。而I.O.I即將在明年迎來十周年，不僅盛傳成員們正在籌備重聚計畫，已經有六年沒有回到韓國的周潔瓊，也將重返韓國演藝圈，合體I.O.I成員進行活動。

▲▼I.O.I十周年合體有望！陸成員周潔瓊闊別6年回韓。（圖／翻攝自X／ioi_official_）

▲I.O.I將於2026年迎接出道十周年。（圖／翻攝自X／ioi_official_）

I.O.I由包括周潔瓊在內的11名成員組成，出道後以其高人氣和音樂表現力迅速成為韓國樂壇的焦點。然而，這個期間限定組合僅活動了一年，於2017年解散，而周潔瓊也回到原經紀公司，並以團體Pristin成員身份繼續活動。直至2019年Pristin解散，將事業重心轉向中國，並逐漸從歌手轉型為演員。

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▲▼I.O.I十周年合體有望！陸成員周潔瓊闊別6年回韓。（圖／翻攝自微博／周潔瓊JIE）

▲周潔瓊回到中國發展已有六年。（圖／翻攝自微博／周潔瓊JIE）

根據韓媒《BizEnter》報導，I.O.I大部分成員對於參與此次十周年重聚計畫抱持積極態度，相關經紀公司目前正針對活動的具體形式及時間進行協調中。如今傳出周潔瓊也將回到韓國參與，讓粉絲更加期待I.O.I能再次以完整體形式復活慶祝十周年。

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周潔瓊IOI

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