《橫豎研究所》「強制直播金秀賢」尷尬了！　警方出動找上門警告

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢遭到YouTube頻道《橫豎研究所》爆料與金賽綸交往，且時期疑似在女方未成年時，引起爭議，雙方走上法律攻防戰。但13日卻爆出《橫豎研究所》辦公室遭警方出動警告，由於頻道已被法院禁止再有糾纏騷擾的行為，頻道還是強行播出金秀賢的名字、照片作為縮圖，最終遭到警方上門警告。

▲《橫豎研究所》被爆日前遭警方找上門警告 。（圖／翻攝自YouTube）



法院已在日前下令頻道《橫豎研究所》短暫之間禁止再有糾纏騷擾的行為，但頻道無視判決，最終遭到市民檢舉向警方報警，因此在13日晚間時，有警察直接到《橫豎研究所》直播的辦公室進行警告，只是具體內容，警方回應保守，低調向韓媒表示：「無法確認。」

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不過，據韓媒報導，當天警方上門警告時，主播金世義（김세의 ）曾在直播裡暗酸：「在直播中警察老是按電鈴妨礙，這是確實的妨礙輿論自由。」表達不滿的心情。

▲金秀賢與《橫豎研究所》正在打官司。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）



目前金賽綸家屬與《橫豎研究所》主張，金秀賢從2015年末起，在金賽綸仍是未成年之時，直到2021年7月與她有交往關係。金秀賢方面則反駁，承認曾與金賽綸交往，但時間是在她成年後的2019年至2020年之間，持續約一年。如今案件走上司法，金秀賢提告家屬毀謗等，金賽綸的遺屬方面則以違反兒童福利法與誣告等嫌疑對他提起告訴。

而日前金秀賢為自證清白，透過辯護律師對外發聲表示，將把一切資料交給國家科學鑑定所，由該單位來鑑定資料的真偽，再度強調《橫豎研究所》所公佈的kakaotalk對話、照片等都是造假。