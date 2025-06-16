張根碩罹癌2年沒拍戲！　好消息「簽進玄彬公司」

記者張筱涵／綜合報導

張根碩去年首度對外坦承曾罹患甲狀腺癌，經歷手術治療與休養後順利康復，如今事業也傳來令人振奮的好消息，他16日宣布和VAST Entertainment簽約，展開全新演藝征程。

▲張根碩。（圖／翻攝自Instagram／_asia_prince_jks）



VAST Entertainment於16日宣布：「我們已與來自CRAFT42 ENT的演員張根碩簽署合作夥伴協議，未來雙方將攜手合作，致力於讓張根碩在作品中展現最大實力，創造強大的協同效應。」據了解，這次合作建立在雙方長期信賴關係基礎上，預計將在戲劇、電影、音樂等多個領域展開全面發展。

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張根碩4月曾在綜藝節目《我家的熊孩子》中透露自己罹癌經歷，回憶當時心情時表示：「我每年都會做健康檢查，因為早期發現比較好。某次檢查醫生說『好像要做個組織切片』，當時心想應該不會是吧？結果第一次被診斷出來時真的太委屈了。」他坦言，曾感到怨懟與不甘：「從童星時代開始就一直努力生活，卻在那時遇到這樣的試煉，回頭看，可能是自己太不珍惜自己了，太想做更多事，卻忽略了健康。」

完成手術並康復後，張根碩也改變了生活方式。「我告訴自己要更珍惜身體，開始養成遠離壞習慣的生活，現在固定起床時間、盡量不喝酒，也成功戒菸，至今一根都沒再抽過。」此外，他對外貌管理則顯得隨性，表示：「應該跟其他男演員差不多，皮膚保養沒特別在意，偶爾做雷射而已。」

張根碩上一部戲劇作品為2023年的《誘餌》，而這次與VAST Entertainment的合作，讓外界對他未來的演藝動向更加關注。該公司目前旗下擁有玄彬、柳惠英、申度賢等實力派演員，並由與玄彬合作多年的姜健澤代表領軍。