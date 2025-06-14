「千年一遇美少女」接班人誕生！　她被拍到「奇蹟照片」引轟動

▲橋本環奈（左）、大森莉緒（右）的奇蹟美照。（合成圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

日本偶像團體「Ma'Scar'Piece（マスカーピース）」成員大森莉緒在7日於新宿參加現場表演活動時，被粉絲捕捉到一張跳躍中的瞬間美照，照片中她單腳踢起、雙腳離地、同時對著鏡頭眨眼、展露出甜美的笑容，動作與光影完美結合，引發社群平台熱烈回響。這張作品被稱作「奇蹟的一張」，甚至被拿來與曾憑藉一張照片爆紅的橋本環奈相提並論。

根據日本媒體報導指出，大森莉緒後續將這張照片上傳至社群平台X後，貼文在X平台上獲得超過2萬7000個讚與3000次轉發，這也是大森莉緒人生第一次達到「破萬讚」的紀錄。

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這張照片之所以引起轟動，不僅在於動態捕捉的剎那完美無瑕，更在於她的整體狀態猶如經過精密計算，包括瀏海的弧度、手指角度與服裝的飄逸感，全都營造出偶像表演中的極致瞬間。由於活動為戶外進行，自然光的配合也讓這張畫面更添氛圍與光彩。

▲大森莉緒在受訪時也透露，平常是很用心的經營社群平台（圖／翻攝自社群網站X）

針對這張意外成為話題焦點的照片，大森莉緒在貼文中興奮地留言「哇啊啊啊啊，人生首次萬轉推，真的非常感謝大家」，展現真摯感謝與喜悅。

《めざましmedia》對大森莉緒進行訪問時，大森莉緒也坦言，自己已經是偶像資歷12年，在表演時總是保持「被拍照」的意識，甚至笑說「我的體內裝了攝影感應器」，強調自己特別擅長與鏡頭進行眼神交流與直視鏡頭，這也是她一直努力的方向。

大森莉緒在受訪時也透露，平常是很用心的經營社群平台，包括常附上自己的照片、在發文句尾加上問號，這樣可以鼓勵更多留言互動。面對突如其來的關注與讚賞，大森莉緒表現出珍惜的態度，也將其視為推動自己的動力，未來除了希望其所屬偶像團體「Ma'Scar'Piece」能舉辦全國巡演外，也期待能有機會進軍海外。

許多網友在看到大森莉緒的美照後表示「這張與其說是奇蹟，不如說是必然」「這是張完美又究極的偶像照」「有橋本環奈當年的氣勢」，甚至有人感嘆這或許會成為偶像界的「傳說一張」。

據了解，大森莉緒出生於2001年12月22日，來自愛知縣，過去曾是「Last Idol（ラストアイドル）」與「純文學少女歌劇團（純文学少女歌劇団）」的成員，現以「Ma'Scar'Piece」身分持續在偶像舞台上發光發熱。

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