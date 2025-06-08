吳宗憲見MAMAMOO頌樂脫口「韓國女生唱歌難聽」　網紅轟：拉低台灣形象

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團MAMAMOO近年來專心於成員個人事業，紛紛推出SOLO作品，都寫下優秀成績，且每每登上年度訪台次數前三名的韓團，相當注重台灣市場，近日，社群上流傳隊長Solar（頌樂）登上吳宗憲節目宣傳新歌的片段，其中吳宗憲的「韓國女生唱歌很難聽」言論，引爆不少網友怒火，擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」，也在臉書分享片段，批評吳宗憲「不要再拉低台灣形象」。

▲Solar近日為宣傳新歌登上台灣節目。（圖／翻攝自Solar Instagram）

在Threads上有粉絲分享Solar上吳宗憲節目的錄製現場片段，影片中可以聽到吳宗憲表示很訝異Solar長得漂亮還很會唱歌，接著脫口「因為韓國很多女生很漂亮，一唱歌哇靠真難聽！」引起現場一片譁然，該片段在Threads上引發討論，許多人表示不懂笑點在哪，對來賓也非常不尊重。

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▲吳宗憲發言引發社群討論。（資料照／記者周辰亘攝）

姆士捲在臉書發文，分享了該片段，評論寫下「頌樂有學中文，基本上應該是聽得懂，我只覺得這種沒在尊重來賓，不管開不開口，都很讓人反胃的過氣主持方式，真的可以早點消失，不要再拉低台灣形象」，對於吳宗憲開的玩笑感到憤怒，隨後還在留言處補充開轟：「真心覺得他就是低級當有趣的本體。」貼文一出也吸引許多網友留言表達同感。