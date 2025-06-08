《與惡2》PTT討論爆了！周渝民、薛仕凌「被拱拍BL」人物關係曝光

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》已於昨（7）日開播，該劇集結實力派演員周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎、劉子銓、張軒睿、白潤音、詹子萱等，播出之後在PTT台灣戲劇版上討論度熱烈，粉絲專頁也湧入不少影迷留言。

▲《我們與惡的距離 II》播出後，討論度相當熱烈。（圖／CATCHPLAY+提供）

《我們與惡的距離 II》每週六晚間9點在公視播出，7日一開播，在短短2個小時內，在PTT台灣戲劇版上就「爆了」，討論度相當熱烈。其中，周渝民在前兩集有許多哭戲，在妻兒喪禮上還哭到鼻涕流出，讓劇迷相當動容，紛紛大讚「仔仔空洞的眼神很厲害」、「仔仔受傷的眼神好沈重」、「哭戲真的好厲害」。

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▲《我們與惡的距離 II》播出後，討論度相當熱烈。（圖／CATCHPLAY+提供）

周渝民的哭戲不僅引起討論，戲中與薛仕凌的兄弟革命情感也受到關注，不少網友紛紛歪樓直呼「這兩人應該在一起吧」、「可以出一個BL外傳嗎」、「這對很可以耶」，更有不少劇迷好奇這兩人的真實關係。事實上，在《我們與惡的距離 II》設定上，周渝民來自澎湖，從小就寄宿在薛仕凌的家中，兩人是一起長大的兄弟，感情超過20年，已經像是家人般的存在。

▲《我們與惡的距離 II》播出後，討論度相當熱烈。（圖／CATCHPLAY+提供）

不僅如此，《我們與惡的距離 II》的時間軸橫跨20年，故事主線牽扯了6個家庭人物，為此劇組還使用好萊塢的減齡特效讓演員演出，不過因為人物眾多，讓不少影迷直呼「需要樹狀圖」，因此劇組在首播之後也緊急釋出人物關係圖，才緩解了網友的困惑。

▲《我們與惡的距離 II》人物關係圖。（圖／翻攝自Facebook／我們與惡的距離 The World Between Us）

除了劇情受到熱烈討論之外，《我們與惡的距離 II》播出後，有許多小細節也成為亮點，像是周渝民飾演的馬亦森醫師，在醫院喝養樂多的橋段，有護理師就跳出分享醫院的真實情況「冰箱放養樂多是因為忙到沒時間吃飯時，可以快速補充血糖」。