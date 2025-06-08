李明川剛過50歲生日　「宣布暫離台灣」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

剛過50歲生日的「超級斜槓天王」李明川，許下讓自己「放心去飛」、赴紐約度假1個月的生日願望，在放長假前率先推出個人第四首翻唱單曲〈放心去飛〉，一次推出「青春祝福版」與「離別思念版」兩種版本。7日他以明新科技大學三創中心CEO身份，主持畢業典禮並首唱「青春祝福版」，獻給所有畢業生最真摯的祝福。

▲李明川在明新科技大學演唱〈放心去飛〉青春祝福版。（圖／產值娛樂提供）

李明川延續一貫風格，翻唱曾合作過的藝人歌曲，這次選唱五六年級生共同回憶，小虎隊的〈放心去飛〉，這首歌當年收錄於陳志朋入伍前的暫別專輯《再見》，也是經典的畢業歌。他也在新書《善用天賦》中回憶三人特質，像是蘇有朋積極進取、陳志朋準時負責、吳奇隆像大哥般照顧大家。

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為詮釋雙版本情感層次，李明川分兩次錄音，「離別思念版」讓他唱到淚崩中途離場；「青春祝福版」則加入管弦樂編制，錄製過程被製作人林正嚴格指導。他笑稱這是歷來最難唱的一次，不過連原詞作者劉虞瑞聽完都深受感動。

▲李明川推出個人第四首翻唱單曲〈放心去飛〉。（圖／產值娛樂提供）

「青春祝福版」MV由明新科大學生製作，採用手繪插畫風，成為他們的畢業專題，也讓李明川感到特別榮耀。他感性分享多年教學生涯的成果：「學生畢業後變成設計師、導遊，或繼續與我共事十多年，這些都是當老師最幸福的時刻。」