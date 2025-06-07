《瘋狂獨角獸》全球爆紅！男主角Ice打工仔變男神　「喝到斷片」是真實經歷

記者蕭采薇／台北－曼谷連線報導

泰劇《瘋狂獨角獸》改編自真實故事，講述一群草根青年創業家的奮鬥歷程，在Netflix上線後立刻在全球爆紅，在台灣也闖入TOP10排行榜。導演諾塔彭布恩普拉可，率主演群納塔拉諾帕盧塔亞朋（Ice）、葉芷妤、帕朗羅克西爾普接受台灣媒體訪問，Ice也透露，其中一場喝到斷片的戲，是根據自己的真實經歷演出來。

▲《瘋狂獨角獸》男主角Ice是模特兒出身，不同於戲中演窮小子，現實的他非常帥氣有型。（圖／Netflix提供）

《瘋狂獨角獸》靈感取自快遞公司Flash Express創辦者Komsan Saelee，Ice在劇中飾演的「善迪」是一名從鄉下到曼谷奮鬥的青年，靠著一步一腳印的積蓄和對商機的嗅覺。成為行業中「獨角獸」（佼佼者）的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，這也與Ice自身故事有部分投射。他從15歲開始打工，自己賺取生活費和學費，因此對角色很有共鳴。Ice說：「這個角色最像我的地方，是他敢去冒險，願意挑戰不擅長的事情。不同的是，他的驅動力比我更強。」更表示：「演完後學到一件最重要的事，就是夢想不可能一個人完成，需要團隊一起努力。」

▲《瘋狂獨角獸》靈感取自快遞公司Flash Express創辦者Komsan Saelee。（圖／Netflix提供）



雖然在劇中演出土氣的鄉下窮小子，但曾經擔任模特兒的Ice，本人相當帥氣有型。他笑說：「因為都只穿一件T恤，打扮很單一，反而每天不需要花太多時間去想穿什麼，還滿輕鬆的。」Ice坦言，雖然他也是15歲就出來工作，「體會過辛苦的生活，但沒有善迪過那麼慘過。」

▲《瘋狂獨角獸》導演諾塔彭布恩普拉可，率主演Ice、葉芷妤、帕朗接受台灣媒體訪問。（圖／Netflix提供）

劇中有場他為拿到業績，瘋狂灌酒的「尬酒戲」，是否全是真的？Ice笑回：「其實喝的是白開水，但我有一次真的喝到斷片，所以那場戲是根據我真實的經驗演出來的。」而泰星喜歡發展副業，但他沒有特別想過創業，「不過如果真的要創業，我想做一家幫寵物美容、洗澡的公司。」

▲《瘋狂獨角獸》在Netflix上線後立刻在全球爆紅，在台灣也闖入TOP10排行榜。（圖／Netflix提供）



Ice也為了劇中大量的中文台詞，努力練習了三個月，幸好《瘋狂獨角獸》當中的女主角葉芷妤，本身是台泰混血，Ice遇到中文台詞時，有時也會偷喵她的反應。葉芷妤過去在泰娛數一數二的大公司「GMMTV」待了8年，然而該公司出名的藝人多，卻有常傳出資源分配不均的聲音，葉芷妤在去年成為自由藝人，就遇到這部大爆戲劇，未來星途更令人期待。

▲《瘋狂獨角獸》葉芷妤是台泰混血，在戲劇上線後，她連口紅色號都成為話題。（圖／Netflix提供）

台泰混血的葉芷妤對台劇很熟悉，透露小時候很愛看《流星花園》、《終極一班》、 《下一站幸福》，她笑說：「最近還在飛機上看了電影《青春18×2 通往有你的旅程》，哭得很慘呢。」Ice則是喜歡早期的《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》、《刺客聶隱娘》等，並特別喜愛鍾孟宏的《陽光普照》，他說：「其實泰國跟台灣社會有很多相似的點，我們看的時候有非常多的共鳴。」

▲《瘋狂獨角獸》程式天才瑞杰，飾演者帕朗私下其實是文質彬彬。（圖／Netflix提供）

片中滿口髒話、脾氣暴躁的程式天才瑞杰，飾演者帕朗曾在中國留學，因此中文台詞對他也不困難。反而是私下的他文質彬彬，帕朗笑說：「我沒有像瑞杰這麼容易爆發，但提取了很多年輕時的回憶，比較心高氣傲、年輕氣盛的那段時期，盡量去貼合這個角色。」《瘋狂獨角獸》已在Netflix上線。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。