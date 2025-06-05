啦啦隊檸檬生日宣布「年底暫離台灣」　釣出派翠克現身送祝福

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬今（5）日迎來30歲生日，為此她開心透過IG發文吐露心情，同時也向粉絲分享五件好消息，貼文曝光後，喜獲一票祝福，就連先前與她傳出交往半年的派翠克也都現身寫下祝福留言。

▲檸檬、派翠克日前傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram）

檸檬透露，30歲生日最讓她開心的就是終於買下人生第一間房子，「我也是有殼一族了。」她提到，因為臨時加看的一間房，意外發現屋主與她同天生日，並笑說一切都是緣分，讓她完成了30歲前買房目標，她也不忘搞笑喊話：「歡迎各大廠商電器贊助！」

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檸檬特別感謝媽媽，在她看房過程中特地從彰化北上相伴、協助處理大小事，甚至端午節時一句「想吃肉粽」，媽媽便親手包好宅配北上，讓她感到溫暖。她分享媽媽常第一時間收看她上節目的片段、還熱情向親友推銷她，總是鼓勵她「妳是最棒的，我女兒就是厲害」，為此檸檬深深感慨：「有媽的孩子像個寶，我真的覺得自己像寶一樣。」

▲檸檬發文慶祝30歲生日。（圖／翻攝自Instagram／funkygirls_lemon）

檸檬也在文末感謝「大藝娛樂」，她表示自去年10月簽進公司，讓她在不到一年的時間就獲得許多主持機會，包含節目《王牌住選員》與擔任《全村的希望》的班底，她感謝公司前輩們的提攜與教導，也感謝球團及其他啦啦隊女孩們的團隊合作與支持。

最後，檸檬分享自己在年底的一大計畫：「年底要去韓國留學兩個月啦」，她坦言希望能好好學韓文，同時體驗異地生活，預計跨年前返台，「其實從去年就一直想這樣做，但決定的太晚了。」貼文曝光後，湧入大票好友留言祝福，就連先前傳出疑似與她秘戀的派翠克也搞笑表示：「生日快樂，下次再幫你拿包裹。」

▲檸檬喜獲生日祝福。（圖／翻攝自Instagram／funkygirls_lemon）