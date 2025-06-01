Joeman見J級女神「當面默背4組番號」！認：晚上都在看 她反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber Joeman拍攝影片多元，除了介紹美食、開箱豪宅，他最近還和「J級神乳女神」瀨戶環奈合作，甚至在對方面前背番號，雙方互動羨煞大批男網友留言直呼：「為什麼九妹可以！」

▲Joeman被要求在一分鐘以內背出瀨戶環奈的全部番號。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



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畫面中，可以看到Joeman被要求在一分鐘以內背出瀨戶環奈的全部番號後，絞盡腦汁地背出四組番號，「每天晚上努力看片就是為了此刻！」

▲Joeman絞盡腦汁回答。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



沒想到下秒，瀨戶環奈直接入鏡，用雙手將Joeman推倒到沙發上，並故作凶狠地說：「我只不過出了四部而已，這有什麼好高興的？！」Joeman聽完，只是默默回答：「四部我也是看很久欸，每個晚上都在看。」

▲▼瀨戶環奈把Joeman推到沙發。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



短片中，只見瀨戶環奈紮著可愛髮型，身穿黑色背心，中空短版剪裁秀出纖細腰身，下半身搭配同色系短褲和高跟鞋，完美襯托出穠纖合度的雙腿線條。

▲瀨戶環奈的反應超可愛。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）