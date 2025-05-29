家寧三度發聲開戰Andy！　謝和弦留言開嗆她「噓你媽」引圍觀

記者劉宛欣／綜合報導

「眾量級CROWD」Andy、家寧分手後風波不斷，雙方多次隔空交火，29日一早，家寧再度出招，上傳一支標題為「噓！回應」的影片，這已是她第三次發聲，影片一上線，立刻掀起熱議，甚至連歌手謝和弦也現身留言區湊熱鬧。

▲Andy與家寧分手後的風波持續延燒。（圖／翻攝自Andy Instagram）

影片中，家寧明確列出四大重點來澄清傳聞，包括「Andy和公司財務問題與我無關」、「我從未以私人帳戶領取頻道收益」、「交往期間多次劈腿的是Andy」、「Andy斷章取義、試圖用對話截圖抹黑我」。她認為自己有義務把真相說出口，希望外界能了解事情真相，而非只看斷章取義的片面資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧多次透過影片開戰Andy。（圖／翻攝自家寧Threads）

影片同步上傳至Threads上，吸引眾多網友留言討論，其中最引人注目的，莫過於謝和弦直接留言：「噓你媽叫你媽來應，哈們。」直接開嗆家寧，引來不少網友附和。不少人也在留言區追問家寧「帳本到底什麼時候要拿出來？」認為事情一碼歸一碼，質疑她一直攻擊男方劈腿，卻不願意講清楚錢的部分。

▲謝和弦開嗆家寧。（圖／翻攝自Threads）

面對家寧的影片，Andy經紀人回應：「眾量級的YT頻道收益，Andy老師以個人帳戶收款之相關資料，三月底早已全數交給法院進行查帳。張小姐今日的回應對比她之前的說法漏洞百出，Andy老師不想隨之起舞，持續浪費社會資源。張小姐在影片中的質疑，請您與公司（張媽媽）提出資料至法院，我們法庭見。」