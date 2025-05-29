快訊／全球粉絲哀嚎！車銀優7月確定入伍　「倒數2個月報到軍樂隊」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「臉蛋天才」車銀優日前傳出報考軍樂隊，他在3月底進行申請，公司承認「若錄取屆時將去當兵」。成績於29日公佈，他報考成功，確定於2個月後入伍報到，只是時間、地點不公開，稍早公司承認他預計在7月28日入伍先接受軍事基礎訓練，接著就會軍樂隊服役。

▲車銀優通過申請考陸軍樂隊，預計在7月底入伍。（圖／翻攝自車銀優IG）



車銀優日前傳出3月底申請報考陸軍軍樂隊，成績於29日出爐，公司Fantagio證實「車銀優申請了陸軍軍樂隊，並在今天從兵役廳方面收到了最終合格的通知」，承認將在2個月後到軍中報到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是車銀優人氣極高，為防止入伍當天秩序混亂，公司Fantagio強調：「為防止當天報到出現安全事故上的混亂，車銀優的入伍場所與時間點不會公開，也不會另外進行入伍活動。」

▲車銀優入伍前會透過團體演唱會與粉絲見面。（圖／翻攝自車銀優IG）



倒數2個月入伍，車銀優近來全心投入於ASTRO演唱會準備，團體時隔3年舉辦專場，預計在6月7、8日於首爾開唱，另外，6月29日也將移師日本開唱，當兵前他將工作到最後一刻。