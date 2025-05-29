不吃鮑魚惹議！家寧男閨蜜昔曬「孩子照」喊老婆、接吻女模　本人親揭真相

記者孟育民／台北報導

Andy老師與家寧分手後，雙方隔空互揭醜聞，家寧指控Andy在交往期間多次情感及肉體出軌，Andy反駁家寧與男閨密過從甚密。這位男閨蜜是同志網紅范成章，他解釋自己「不愛鮑魚」，卻被起底曾和外國女模嘴對嘴接吻，甚至被網友挖出他曾曬出與孩子合照，並喊話老婆的貼文，性向變成話題，無疑成整起事件最衰的人。對此，他本人親向《ETtoday星光雲》做出回應！

▲范成章親自回網友爆料。（圖／翻攝自范成章、家寧IG）

因為輿論頻頻被放大的范成章，私生活被網友挖出，過去與一名外國女模嘴對嘴接吻的照片在網路上流傳，對此他表示：「外國女生是之前一起拍攝的模特兒而已，同一個reels同樣有出現的MV男主角一樣都是合作性質，一樣有接吻。」而曬出的孩子其實是哥哥的小孩，喊老婆僅是當時隨手亂打，「會這樣發因為他長得很像小時候的我，我也很疼那個小孩以前常還有發那個小孩叫我daddy，只是玩笑 ，其實就是那麼簡單 。」

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▲范成章被挖出曾和外國女生接吻的照片。（圖／翻攝自Dcard）

不過，他在2022年社群曬出一張和上空辣妹在海邊的合影，該女子雖然未露臉，但卻美甲中與家寧過去照片中的美甲相似，遭外界懷疑此女正是家寧，再度引發外界討論。他則無奈地說：「上空女我有全圖，那是我另外一個好朋友。」更強調每次與家寧出國旁邊都有人，自己有照片跟影片佐證，希望外界別誤會！





▲范成章過去拍照都被放大。（圖／翻攝自范成章IG）



