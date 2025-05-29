整理／家寧8分鐘「3大重點」！　再開戰Andy：繼續反駁，我不會退縮

記者張筱涵／綜合報導

當紅YouTuber情侶檔家寧與Andy分手後，雙方隔空交火，引爆社群熱議。家寧在5月29日再度發片，對Andy日前發布的影片內容逐點反駁，試圖釐清外界誤解，整起事件可整理出以下三大重點：

事件一：YouTube頻道收益與商業合作收入爭議

(1) 頻道收益由Andy掌控

家寧強調從頭到尾都是Andy負責綁定Google Ads帳戶，因自己當時不懂YouTube後台操作才交由對方管理。Andy曾承認某段期間將頻道收益在他那，家寧表示事前並不知情，也未被告知：「我在這裡要質疑他，你說有段時間收益進到你個人帳戶，請問你憑什麼這麼做？如果你認為收益該屬於個人而非公司，那為什麼不是我們兩人平分？」

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(2) 商案分配不均

家寧說自群海公司成立以來，Andy個人商案僅「個位數」，自己則約有140個商案：「所有商業合作收入進入公司後，會由公司統一發放月薪與獎金給我和Andy，儘管我們接案數量差距懸殊，實際領到的薪資卻差不多，我當時只是沒日沒夜地努力工作，為『眾量級』、為我們兩人付出，從未多言一句。」

(3) 家寧未觸碰公司財務

所有收益進公司後統一處理，家寧無權動用。家寧呼籲Andy若有疑慮應以法律程序處理，不應以此模糊焦點。

事件二：感情糾紛與出軌指控

(1) Andy承認劈腿，卻試圖模糊焦點

家寧指控Andy以她和男性友人過於親近來合理化自己劈腿的行為：「我鄭重澄清，我從未在與Andy交往期間，與其他異性有任何逾矩行為，這段關係中，多次劈腿的是他，不是我。」

(2) 男閨蜜

家寧說Andy也認識該名男閨蜜，且對方也知道該名男閨蜜的性向：「卻仍以抹黑手法模糊焦點，影射我先出軌，進而合理化他自己的行為，還讓那位朋友無端受害，這讓我感到震驚與憤怒。」

事件三：對話截圖與「愛錢女」指控

(1) 對話被斷章取義

Andy公布的截圖時間約落在2022年，家寧坦言當時常出國是為參加拍攝與產業活動，但經費多為自費。家寧解釋所謂「要錢出國」的對話，其實是雙方討論如何向公司申請補助，並非個人要Andy資助。

(2) 薪資過低導致求助

家寧表示自己每月僅領5萬元月薪，無法負擔國內外工作成本，曾請Andy協助向公司溝通。

(3) 餘額爭議澄清

家寧解釋：「而那些被誤導的截圖，如詢問他餘額，其實只是我人在國外、無法開啟APP，所以請他幫我查看我自己卡片的餘額。完整對話紀錄我也會公開，還原事實。」

總結

家寧在聲明尾聲表示：「你個人商案只有個位數，我約有140件，工作量與合作數差距懸殊，究竟誰才是真正付出的人？」她反問若自己真如Andy所言「只談錢」，為何多年來從未過問頻道收益，甚至在對方有困難時出手借錢，「而你至今未歸還。」

她更指控Andy明知她未從「群海公司」領取任何收入，卻仍聲稱不會消費這段感情，實際上卻透過多部影片操作流量，「還擅自更改原本說歸我的頻道營利資料，甚至用更多謊言掩蓋真相。」她直言：「說到底，究竟誰才是真正愛錢？」

最後，家寧表示面對Andy影片中的不實內容，她有義務為自己發聲，「Andy的影片再次扭曲是非、隱瞞真相，甚至惡意踐踏其他無辜的人，只為維護自己『暖男受害者』的形象。」雖她坦言清楚仍有許多人選擇相信對方，但面對誤解與指控，她選擇站出來說明真相。