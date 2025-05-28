狂吸3.3億！《罪人》麥可B喬丹雙胞胎打吸血鬼　「超怕假血漿」劇組緊急開會

記者蕭采薇／綜合報導

全球票房突破3.3億美元，同時在台灣也於Threads掀起討論熱潮的動作與驚悚電影《罪人》（Sinners），即將在串流平台上架。性感男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan）一人分飾兩角，扮演雙胞胎兄弟帥氣大戰吸血鬼，無論是演技或場面都讓人看得直呼過癮，血漿更是灑好灑滿。

▲麥可·B·喬丹在《罪人》1人飾演2角。（圖／華納提供）

被眾多影迷列入年度最佳強片的《罪人》，導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）透露，其實喬丹非常不喜歡假血漿，厭惡的程度甚至讓劇組緊急召開會議，麥可坦言：「這不是抱怨，我只是表達我的感受，沒想到他們這麼在乎我，還特別開會討論，我真的很感激。」

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不過他接著笑說：「拍完片之後，我反而發現自己沒那麼怕血漿了」雖然對血漿敬而遠之，喬丹卻對吸血鬼的尖牙情有獨鍾，直呼：「我喜歡尖牙，真的酷斃了！」

▲麥可·B·喬丹特別在《罪人》紐約首映會上，連換兩套造型。（圖／華納提供）

此外，當紅男星提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演傳奇歌手的傳記電影《巴布狄倫：搖滾詩人》（A Complete Unknown）影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）再度化身冷面殺手、獨挑義大利黑手黨的《私刑教育3》、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）主演、融合電競與賽車競速的熱血故事《GT：跨界玩家》，都將於6月陸續登場。