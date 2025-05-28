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房時爀涉HYBE上市詐欺遭調查！　「騙投資者賣股撈95億」恐入獄

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓製作人房時爀是娛樂龍頭HYBE的創辦人兼董事長，他28日被傳因涉嫌在公司上市過程中涉及的欺詐性交易，被金融監管機構調查，若涉及金額超過韓幣50億元（約新台幣1.19億元），恐將面臨牢獄之災。

▲房時爀為HYBE創辦人與最大股東。（圖／翻攝自韓網）

▲房時爀為HYBE創辦人與最大股東。（圖／翻攝自韓網）

根據調查，房時爀在HYBE上市前，已於2019年向金融監管部門提交了指定審計師的申請，這是公司籌備上市的必要步驟。然而，他卻向投資者聲稱「沒有上市計劃」，從而誘導投資者們將持股出售給由其親信設立的私募基金（PEF）。金融監管機構掌握的證據顯示，房時爀與該私募基金簽訂了收益分成協議，並在上市後獲得約4000億韓幣（約新台幣95億元）的利益。

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另外，房時爀還與多家投資機構簽署了條款，規定若未能在指定期限內完成上市，將由房時爀個人回購股份。金融監管機構已確認，HYBE在2019年11月與韓英會計師事務所簽訂指定審計協議，進一步證實公司在當時已展開上市準備。

▲房時爀減重成功，引發熱烈討論。（圖／翻攝自房時爀IG）

▲房時爀因涉嫌非法交易遭到調查。（圖／翻攝自房時爀IG）

由於這些交易並未在上市過程中向監管機構申報，可能違反南韓《資本市場法》中有關欺詐性交易的規定。對此，金融監管機構計劃加速調查，並將案件通報檢方進行進一步處理，若經調查屬實，將對資本市場產生重大影響。

根據南韓《資本市場法》第443條，若非法交易所得金額超過50億韓幣，相關責任人將面臨五年以上有期徒刑或無期徒刑的處罰。業內人士指出，此次HYBE的上市事件暴露了非公開協議與利益輸送問題，若未能妥善處理，可能導致市場信任度下降。金融監管機構強調，將以此案為契機，對類似行為設立明確的監管標準，以維護市場秩序及投資者權益。

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HYBE房時爀

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