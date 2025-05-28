韓總統大選ing！　Karina日旅遊外套「紅色＋2」引爭議

記者張筱涵／綜合報導

南韓近日進入選舉投票期，因此許多藝人要公開發布貼文和照片時，都會更加謹慎小心。然而，aespa隊長Karina於27日更新的日本旅遊照，因身上的外套印有2和紅色，再加上貼文內容，讓她意外捲入政治爭議。

▲南韓第21屆總統選舉目前已進入投票階段。（圖／翻攝自Naver）



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▲Karina照片中的衣服引起爭議。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）



Karina於27日更新一組日本旅遊期間的照片，身穿一件有著紅色線條，且胸前印有數字「2」的外套，貼文則是簡單一個紅玫瑰的表情符號，因與即將登場的南韓第21屆總統選舉相關符碼巧合，引發熱議。

不少網友指出，紅色與「2」號正是保守派政黨「國民力量」及其候選人金文洙的象徵，再加上紅玫瑰表情符號，被解讀為暗指這場「玫瑰大選」。儘管Karina未對此多做說明，卻已掀起政治立場的聯想與揣測。

事件迅速在網路社群間發酵，網友對Karina是否藉時尚穿搭表態展開辯論。而她在爭議擴大後刪除該則貼文，並未發出聲明澄清或回應。

這起事件更引人關注的是，「國民力量」的官方發言人白知原（音譯）當天也轉發了aespa照片，搭配〈Supernova〉、〈Armageddon〉等背景音樂，並寫下「SHOUT OUT TO」一詞，引發外界質疑是否有藉機蹭熱度的操作。該則貼文隨後亦遭刪除。

儘管Karina已刪除照片，但許多網友仍認為她的舉動難免被解讀為「政治表態」，部分網友認為她只是想分享生活日常，只是沒想到有這麼多意外巧合，且同組照片中有一張就是沒穿著外套的自拍。

▲Karina同組照片中也有沒穿外套的。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）