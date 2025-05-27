賈靜雯曝活動現場淚崩原因　巧遇亡父生前護理師認：一直不敢提爸爸

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈靜雯26日出席乳癌衛教活動，被目擊在現場談話時落淚。對此，她27日曝光原因，透露現場一位名叫怡敏的護理師，其實是當年照顧她父親的護理師，得知這個消息後，她忍不住瞬間淚崩。

▲賈靜雯日前出席公益活動。（圖／台灣癌症基金會與年輕病友協會）

賈靜雯提到，父親罹患淋巴癌晚期的時候才44歲，怡敏護理師告訴她，賈爸爸是個很乖的病人，「即使到了晚期，他還是口口聲聲的不好意思麻煩了…我女兒在忙…折磨不堪的的身軀，如同ET頭大骨瘦如柴的身軀還能如此的體諒身旁的人…真的不容易…」

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▲賈靜雯遇到爸爸生前的護理師，在活動現場落淚。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

護理師也特別提到賈媽媽，認為賈媽媽是一位堅強的主要照顧者，「怡敏護理師很可愛的跟我說，一定要告訴媽媽，堅強的她，不止是我們陪她！而是她跟爸爸陪伴我們！」這番話深深療癒了賈靜雯的心，也治癒了她的家人。

賈靜雯說，父親臨終時是由弟弟衛斯理陪伴在一旁，弟弟告訴她，父親臨終前曾特意請母親幫他洗澡，並支開她和母親，避免她們看到他離世時的辛苦。而賈靜雯也坦言，自己很少提及父親，是因為太想念，所以不敢提，「謝謝怡敏護理師的傳遞，讓我們全家人想起了過往的點點滴滴。爸爸～我們都很好！也很幸福，我們愛你…弟弟辛苦了…媽媽也辛苦了……」