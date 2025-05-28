深呼吸都會出事！玻璃娃娃情侶「骨折400次」　為愛闖天涯：這些痛都不算什麼

記者蕭采薇／台北報導

當愛情面臨罕病的嚴峻考驗，究竟需要多少勇氣，才能成為彼此最堅強的依靠？杰（Jay Manuel）與潘蜜拉（Pamela Chavez）均患有「第三型成骨不全症」，也就是俗稱的「玻璃娃娃」。儘管成長過程中飽受骨折與疼痛之苦，生活難以自理，這些挑戰卻從未成為他們相愛的阻礙，反而更加堅定追求婚姻與自由生活的渴望。

▲杰與潘蜜拉患有的「成骨不全症」便是俗稱的「玻璃娃娃」。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

實境節目《杰與潘蜜拉》，見證這對戀人如何在罕病考驗中成長，發掘彼此最獨特的特質，攜手邁向獨立自主的生活。杰與潘蜜拉患有的「成骨不全症」便是俗稱的「玻璃娃娃」，此種先天性的罕見疾病將導致骨骼強度極度脆弱，就連深呼吸或穿衣服的輕微動作都可能骨折。

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▲杰與潘蜜拉一生中累計骨折超過四百次，無數的疼痛卻從未讓他們放棄自我。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

杰與潘蜜拉一生中累計骨折超過四百次，無數的疼痛卻從未讓他們放棄自我。兩人透過網路相識相戀，隨著感情逐漸加深，他們更決定步入婚姻關係，並懷抱著搬出家中獨立生活的夢想。

▲杰與潘蜜拉透過網路相識相戀，隨著感情逐漸加深，他們更決定步入婚姻。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）



然而，兩人脆弱的身體使他們必須仰賴家人的照顧，無論是外出的接送，還是每日三餐的準備，獨立生活的願望似乎遙不可及。面對生理挑戰的重重考驗，杰與潘蜜拉將如何共譜屬於兩人的愛情故事？《杰與潘蜜拉》5月30日起每星期五晚間8點在 TLC 旅遊生活頻道首播，Max同步上線。