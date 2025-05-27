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國光女神認「不慎介入婚姻」！　見正宮訊息秒清醒…果斷封鎖渣男

記者顧齊祐／綜合報導

愷愷以國光女神出道，除了是哈林的外甥女，近年還轉戰大陸發展演藝事業，工作十分忙碌。近日，她在節目中分享了一段往事，坦言自己曾不慎介入一段婚姻，差點成為「小三」，引發熱議。

▲愷愷在節目中坦言，自己曾不慎介入一段婚姻。（圖／翻攝自Instagram／cathyywang）

▲愷愷在節目中坦言，自己曾不慎介入一段婚姻。（圖／翻攝自Instagram／cathyywang）

愷愷透露，當時她與一位男性友人互動頻繁，兩人關係曖昧，讓她一度以為即將發展成正式的交往。然而，一次深夜的相處卻讓她發現驚人真相。當時男方準備幫她叫車回家，並遞出手機讓她輸入地址。不料，一則簡訊突然跳出，內容寫著：「老公我先睡了」，讓愷愷瞬間愣住。

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▲愷愷曾與男性友人互動曖昧，一度以為即將正式交往。。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲愷愷曾與男性友人互動曖昧，一度以為即將正式交往。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

愷愷當時內心震撼，接著又跳出第二則簡訊：「麵煮好了，我放桌上」。這些訊息讓愷愷瞬間明白，男方可能已婚或與另一名女子同住。儘管心中掀起波瀾，她仍然裝作毫不知情，輸入住址後便匆匆回家。

▲男方手機跳出訊息「老公我先睡了」，讓愷愷瞬間愣住。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲男方手機跳出訊息「老公我先睡了」，讓愷愷瞬間愣住。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

隔日，愷愷做出果斷決定，切斷與對方的所有聯繫，並拒絕再有任何接觸。她表示：「不管他有沒有真的已婚，還是有另一個人叫你老公了，也住在一起了。」原本沉浸在甜蜜曖昧中的她瞬間清醒，從此與對方劃清界線。

▲愷愷切斷與對方的所有聯繫。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲愷愷切斷與對方的所有聯繫。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

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