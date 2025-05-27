Andy控家寧到男人家過夜！　男閨蜜親發聲「斷聯內幕曝」：不吃鮑魚

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧在分手後撕破臉，繼家寧26日再拍片指控Andy於交往期間出軌後，Andy也於27日以影片形式回應，並反控是女方先不忠，自己才嘗試要走出去，兩人也對此深聊過，「但沒想到妳現在還拿出來講。」對此，男閨蜜也出面發聲了！

▲Andy反控家寧到男人家過夜：把我當工具人！（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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Andy指稱，家寧從2021年開始，就和一位「男閨蜜」過從甚密，不僅頻繁到對方家過夜，甚至一起出國一個月，「頻繁的高額消費，錢還要我在台灣幫你跟你媽媽討。」甚至在疫情時期，兩人都不舒服需要隔離，但家寧卻優先跑去照顧男閨蜜，「妳能想像嗎？當下我有多受傷？」

而Andy表示，最讓自己痛心的，是奶奶過世當天，家寧居然還要求他幫忙籌錢出國，「這段長達兩年的時間，是我人生最最最黑暗的時期。我不斷地隱忍再隱忍，甚至私底下，妳真的把我當工具人，我認為在這段感情當中，我活得越來越卑微、越來越不像自己，所以我提出了分手。」Andy認為自己已經盡到該負的責任，目前只要求拿到公平的分配。

▲家寧、Andy（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

男閨蜜慘遭網友炎上，對此也做出回應：「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，在騙去上心靈課程就沒有聯絡了，謝謝大家關心。」並附上彩虹的圖案，疑似不是直男。