粗大Band成軍11年出新輯　「他驚喜現身」全場嗨翻了

記者蔡琛儀／台北報導

成軍11年的樂團「粗大Band」將於六月推出新專輯《星電感 in》，日前在台北流行音樂中心舉辦搶聽會，睽違多年與粉絲近距離互動，首次公開三分之一新曲。演出中不只帶來〈歡迎光臨外星人〉、〈無可救藥的浪漫〉、〈只剩我在醜〉等新作，更重現〈留下來陪我〉、〈Hug Me〉等經典。當〈大薯〉響起，當時一起合唱的官靖剛驚喜現身合體，全場瞬間沸騰。

▲▼粗大Band將推出新專輯《星電感 in》，日前舉辦搶聽會，官靖剛驚喜現身。（圖／挺音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《星電感 in》是一場「跨時空的心電感應」，吉他手建龍透露，這張專輯除了具備完整的故事脈絡設計，更開發了線上線下互動玩法，讓歌迷在任何時刻聽到，都能重回最初的感動。不過具體玩法還保密，要等專輯發行揭曉。

聊起最愛曲目，老盧選擇藏有諧音梗的〈無可救藥的浪漫〉，羊羊喜歡畫面感滿點的〈No. 18〉，倪倪則推2000年代龐克風慢歌〈只剩我在醜〉，建龍則挑最早完成 demo 的〈歡迎光臨外星人〉，直呼百聽不膩。演出最後，老盧感謝「挺音樂！音樂靠山計畫」支持，才能任性辦搶聽會與粗工同樂。他預告，除了六月發片，9月13日也將舉辦成團以來最大型的專場演出。