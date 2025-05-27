父親罹癌痛哭「怕她沒人照顧」！　鐵肺歌后不捨吐「最大1願望」

▲ 戴愛玲推出新專輯。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

戴愛玲推出新專輯《別害怕》，今（27日）舉辦媒體見面會，提到寫給父親的歌〈阿爸〉，她不捨透露爸爸罹患攝護腺癌時，全家人坐在客廳哭泣，不過堅強的爸爸只有哭過那一次，就勇敢面對治療，戴愛玲也因此人生第一次感到緊張，「專輯剛錄好爸爸就是我的第一個聽眾，關於生病這點爸爸本身很樂觀，只是會很心疼我還是單身，擔心走了之後沒人照顧我，希望明年入圍金曲獎可以和爸爸牽手一起走紅毯。」

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▲▼ 戴愛玲忙於陪家人，沒機會談戀愛。（圖／華納音樂提供）



而至今單身的她，也打趣自嘲：「都是唱壓軸所以戀情也來得慢。」不過也表示因為一直忙於工作，且下班後只想要照顧爸爸、陪伴家人，喪失了很多認識新朋友的機會，戴愛玲近期還要去魁北克待半個月，她許願笑說：「希望這段時間可以有個小小的豔遇。」

戴愛玲坦言看到身邊很多姊妹都陸續找到屬於自己的幸福，替他們高興的同時，也會想自己怎麼還沒遇到屬於她的那個人，「工作回家，有時候也會想要有個人可以聽我聊天、分享心事，以前的時候會懷疑是不是我自己不夠好，現在隨著經歷過幾次戀愛以及年紀增長，現在心態轉變爲是因為自己太好了，所以還沒遇到配得上我的幸福。」表示目前找對象還是以和對方在一起時是否舒服自在為主。

而隨著新作品發行，戴愛玲也透露演唱會及完整專輯同步規劃中，期待用現場的能量感染樂迷：「每次跟觀眾互動都會給我滿滿的成就感，我想這也是我成為歌手最幸福的事，希望很快再度以專場的形式與大家見面！」

