齊秦私下超暖舉曝光！　畢書盡感性告白：很謝謝他照顧

▲畢書盡推出翻唱EP。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Bii畢書盡於今年4月在台北流行音樂中心舉辦「Bii WITH YOU」巡迴演唱會台北站，他準備了一段特別環節，挑選5首華語樂壇代表性男歌手的作品重新詮釋，從陳奕迅的〈多少〉、黃立行的〈冷水澡〉、齊秦的〈不讓我的眼淚陪我過夜〉、動力火車的〈那就這樣吧〉到林宥嘉的〈自然醒〉，他也推出這段Live演唱版本EP。

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▲▼ 畢書盡曝光齊秦私下暖舉。（圖／索尼音樂提供）



〈不讓我的眼淚陪我過夜〉來自齊秦的經典作品，是很多人心裡的深夜歌單，Bii說：「這首歌有很多版本，這次選它，是想好好向齊秦前輩致敬。」他透露剛來台發展時，有一次在錄音室錄音巧遇齊秦，齊秦看到他們邊錄邊吃便當，「可能我們看起來沒吃飽，齊秦大哥貼心地叫了披薩請我們吃，真的是太感謝了！當時錄音的餐費有上限，我們不敢亂點，那天吃得非常滿足，很謝謝齊秦大哥的照顧。」

Bii畢書盡一直很欣賞動力火車，特別選了一首大家耳熟能詳的經典KTV情歌〈那就這樣吧〉，他說：「動力火車前輩的版本情感飽滿、張力十足，是充滿男人味的詮譯，希望有機會能和前輩合作。」而Bii的新專輯收錄了和林宥嘉合作的〈跟自己說再見〉，這次演唱會Bii也演唱了林宥嘉的代表作〈自然醒〉，他說：「很喜歡這首歌，有著自在放鬆的節奏感，覺得非常適合在演唱會上唱給大家聽。」

在演唱會上演出後，粉絲們回響熱烈， Bii也非常開心能在演唱會後推出這些歌曲的Live演唱版本，他說：「第一次以這樣的形式做一張作品，感覺很棒。這些歌，也許有些人以前聽我唱過，也可能是第一次聽到。但它們真的都是我一路以來很喜歡、也很尊敬的歌曲。我希望能讓大家透過我的方式重新聽見這些旋律，然後從中找到一些熟悉感，一些新感情，也許還有一些舊回憶。」

