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才升格當二寶爸！　張震嶽揭「喪母之痛」告白：媽你自由了

▲▼張震嶽推出深情新作〈媽媽的眼睛〉。（圖／本色音樂提供）

▲張震嶽推出深情新作〈媽媽的眼睛〉。（圖／本色音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

張震嶽近來老婆懷孕，將迎來第二個小孩，繼回歸單曲〈浪人的…〉後，他再度推出新歌〈媽媽的眼睛〉，這首歌源自他人生中最幽微、動盪的時刻，是一段與自己對話、與母親道別，也與世界和解的過程。張震嶽說，創作這首歌的起點，是在媽媽過世兩年後，走過憤怒、不解與釋然的心路歷程。他回憶起真實經歷的場景：「當我在她耳邊輕聲說『媽媽你自由了』，她流下了生命中最後一滴眼淚。」

▲▼張震嶽上山取景MV。（圖／本色音樂提供）

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▲▼張震嶽上山取景MV。（圖／本色音樂提供）

▲▼張震嶽推出深情新作〈媽媽的眼睛〉。（圖／本色音樂提供）

張震嶽表示：「這首歌是寫給媽媽的，也想獻給每一個在告別中努力前行的人，只要你想念，那個人就一直都在。」在單曲發行當天，張震嶽正在花蓮老家的部落，送別一位兄弟，他也在社群平台寫下：「關於生離死別，隨著年紀增長，似乎習以為常，但在某段旋律響起的瞬間，眼睛還是會紅紅的。」雖然如今再遇到離別依舊會紅了眼眶，但他已能坦然看待這段人生旅程：「生離死別，是必經的路程。」

MV同樣飽含情感，記錄了阿嶽獨自背起行囊、走進山林的過程，踏上這段旅程並非工作安排，而是自己早已想完成的心願。他翻越台灣多座高山，他說：「每個人都有不同的療傷方式，這趟旅程想讓大家知道這就是梳理情緒的過程，我習慣走進山裡或海邊，因為我不喜歡人家安慰我，只想安安靜靜一個人。可能很慢，但只要給我時間，我就會補血滿滿。」

整趟旅程他去了兩次。第一次因天候不佳而作罷，第二次老天賞臉，雖然入夜後氣溫驟降至零度，睡眠不足、嘴唇凍傷，但卻因此看到難忘的畫面，當太陽月亮同時出現交班，太陽在東月亮在西，加上金星高掛在天際，能夠拍出這樣的大景，一切都值得，MV畫面中，他緩步走在寂靜的山徑，在夕陽下的時刻升起營火，在星光閃爍的夜空下仰望天際，整體畫面非常的孤獨，寂靜，彷彿與遠方的思念悄聲對話。
 

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張震嶽

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