啦啦隊女神「當富商小三」懷孕！囂張4舉動曝…林襄見名字表情變了

記者陳芊秀／綜合報導

啦啦隊女神捲入負面醜聞！律師李怡貞近日在節目中爆料，一位富商人夫疑似與啦啦隊女孩發展不正當關係，女方行徑高調，無視正宮感受，多次在社群平台暗示兩人關係，甚至傳出已懷有身孕。儘管正宮已選擇離婚，事件告一段落，但心中仍難以平息，律師獲得授權揭露內情。

▲李怡貞律師獲得正宮授權，節目爆料啦啦隊女神當富商小三。（圖／翻攝自YouTube）

據李怡貞透露，富商人夫出身台灣某區域的豪門，且富可敵國。富商人夫與妻子正在打離婚官司，某次正宮帶著孩子外出用餐，孩子在餐廳意外撞見父親與女子聚餐。正宮事後追查，發現該女子的限時動態曬唱歌影片，拍攝地點竟是夫妻倆另一處住家的廁所，後來進一步確認，女子的身分是一名啦啦隊成員。該名女子甚至高調分享與人夫出國旅遊的動態，全然不顧可能被蒐證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，啦啦隊女孩懷孕並自行服用流產藥墮胎，富商人夫貼心照顧她坐月子，啦啦隊女孩毫不避諱地將流產藥放在家中，甚至曬內衣褲。啦啦隊女孩被正宮提告侵害配偶權，金額超過千萬元，目前官司已經和解，消息未曾在媒體上曝光。

▲李怡貞透露，這位當小三的啦啦隊女孩還在富商家曬內褲。（圖／翻攝自YouTube）

有關這位啦啦隊女孩的身分，李怡貞透露她是現役啦啦隊員，曾任或現為「樂天女孩」的一員。她留著一頭長髮，身高不到160公分，形象甜美可愛，並擁有極高知名度，曾與林襄同框，林襄的粉絲都認識。此外，她也曾上過吳宗憲、小S主持的節目，也上過《11點熱吵店》。即使官司結束，她仍活躍於公開場合，參與影片拍攝、代言活動及擔任一日店長等多元工作。

▲李怡貞寫下被提告啦啦隊女孩的名字。（圖／翻攝自YouTube）

沈玉琳得知這位啦啦隊女神的名字後，坦言曾與當事人合作拍片3次，發現對方錄影時有時神情恍惚、心不在焉。節目中林襄也得知其名字，表情瞬間驟變，直言：「我大吃驚，跟我不想知道。」

▲林襄看完本子上的名字表情驟變。（圖／翻攝自YouTube）