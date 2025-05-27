賈永婕剛返台「明戰世壯運水球」！選手證疑錯字…意外洩身分證本名

記者陳芊秀／綜合報導

台北101董事長賈永婕日前赴美，為24日紐約大都會台灣日活動擔任開球投手，緊接著將於明天（28）出賽世壯運比水球。她27日曬出選手證，名字一度引發網友指出錯字，本尊留言解惑：「沒有錯！」

▲賈永婕明天出賽世壯運水球項目，選手證意外成為討論焦點。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕風塵僕僕剛回台灣，隨即要參加明日早上9點的世壯運女子水球項目。她發文分享參賽心情，直言自己和隊友都「瘋了」，但也表示「人生不瘋怎麼對得起自己！」她笑稱回家後意外看到比賽裝備，更加感受到即將下水的挑戰，文末幽默地問大家：「我現在減肥來得及嗎？」

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貼文配上的照片，是賈永婕參賽的選手證以及泳衣。不過眼尖網友注意到，證件選手名字寫「賈永媫」，有網友為此批評「製做證件的人不用心？妳的婕怎麼變成『媫』」，而她親自回應「這是身分證件的字沒有錯」，令粉絲恍然大悟原來是身分證本名。還有人疑惑「為何主辦單位不用Janet，而是要用威氏拼音作為賈董證件的英文名？」她也大方回覆「我是這個名字啊」。

▲網友注意到賈永婕選手證「賈永媫」，本尊回應：「這是身分證件的字沒有錯。」（圖／翻攝自臉書）

網友也輪番留言為賈永婕打氣「賈董怎麼有用不完的精力」、「該不該出動應援了」、「你真是很有勇氣，又執行力超高的人！令人佩服」、「就是喜歡妳像瘋子一樣的行動力」。