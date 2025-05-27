高旻示遭控霸凌身障「勒索又偷錢」　公司強硬否認：將以法律對應

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員高旻示近日遭網友匿名指控曾在國中時期涉及校園暴力，引發外界關注與討論。對此，高旻示所屬經紀公司Mystic Story於26日晚間發表正式聲明，否認相關指控並強調將採取法律行動應對。

▲高旻示對爆料回應了。（圖／翻攝自Instagram／gominsi）



據悉，該則爆料最初於某匿名線上社群論壇發佈，文章標題為《演員高ＯＯ校園暴力受害者們》，作者自稱是演員高某的國中同學，並指控她在學生時代多次對同儕施以言語辱罵、勒索金錢、肢體暴力，甚至連身心障礙學生也成為其嘲笑與威脅對象。

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爆料者聲稱：「她還動員校內外的不良團體一起進行校園暴力，甚至習慣性偷竊同班同學的財物與金錢，並將此視為炫耀的手段，展現出極其嚴重的倫理問題。」他並補充：「即使如今已是公眾人物，她依舊未曾反省，甚至將過去美化為『單純失誤』。」

此外，該文章雖未明指演員全名，但從內容中揭露的學校名稱、改名前姓名與舊照等資訊，讓外界推測該名演員即為高旻示。爆料文也提及與戀愛相關的私生活細節，進一步引發網友議論。

對於上述指控，高旻示所屬經紀公司Mystic Story表示震驚與遺憾，並嚴正否認爆料內容，強調該指控「為明確的虛假事實，毫無根據」。他們指出：「由於基於虛假事實的惡意貼文導致所屬演員名譽受損，我們已聘請法律代理人，並著手進行民、刑事層面的法律行動。」

此外，經紀公司也呼籲社會大眾勿擴散未經查證的消息：「該類臆測性報導與謠言散播，恐將對演員本人及其家人造成深遠傷害，懇請外界避免不加選擇的傳播與轉載。」

高旻示曾於2020年陷入未成年飲酒爭議，當時她公開道歉：「對於錯誤的行為深感責任，今後會走向更成熟與正確的道路。」此次再度面對爭議，外界對其過去行為的討論再度升溫。

【Mystic Story官方聲明全文翻譯】

您好，這裡是 Mystic Story。

就本公司所屬演員相關，在部分網路社群以匿名為前提所提出的指控，本公司在此說明立場。

該內容為明顯的虛假事實，特此告知其毫無根據。

本公司對於基於虛假事實所撰寫之惡意貼文，導致所屬演員名譽受損一事，深感憂慮與遺憾。已於今日聘請法律代理人，並已著手檢討並進行民事與刑事法律行動，特此告知。

對於未經事實查證即進行臆測性報導與散播的行為，可能對演員本人及其家人造成深刻傷害，敬請大眾避免不加選擇的擴散與轉載。

感謝您。

Mystic Story 敬上