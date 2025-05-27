ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

高旻示遭控霸凌身障「勒索又偷錢」
梅雨季最強鋒面要來了！
孫生女友業配「私密處增大」恐觸法
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Andy 家寧 冠佑 南澤 海香 石原 希望 村上

高旻示遭控霸凌身障「勒索又偷錢」　公司強硬否認：將以法律對應

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員高旻示近日遭網友匿名指控曾在國中時期涉及校園暴力，引發外界關注與討論。對此，高旻示所屬經紀公司Mystic Story於26日晚間發表正式聲明，否認相關指控並強調將採取法律行動應對。

外送稿用　▲▼高旻示。（圖／翻攝自Instagram／gominsi）

▲高旻示對爆料回應了。（圖／翻攝自Instagram／gominsi）

據悉，該則爆料最初於某匿名線上社群論壇發佈，文章標題為《演員高ＯＯ校園暴力受害者們》，作者自稱是演員高某的國中同學，並指控她在學生時代多次對同儕施以言語辱罵、勒索金錢、肢體暴力，甚至連身心障礙學生也成為其嘲笑與威脅對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

爆料者聲稱：「她還動員校內外的不良團體一起進行校園暴力，甚至習慣性偷竊同班同學的財物與金錢，並將此視為炫耀的手段，展現出極其嚴重的倫理問題。」他並補充：「即使如今已是公眾人物，她依舊未曾反省，甚至將過去美化為『單純失誤』。」

此外，該文章雖未明指演員全名，但從內容中揭露的學校名稱、改名前姓名與舊照等資訊，讓外界推測該名演員即為高旻示。爆料文也提及與戀愛相關的私生活細節，進一步引發網友議論。

對於上述指控，高旻示所屬經紀公司Mystic Story表示震驚與遺憾，並嚴正否認爆料內容，強調該指控「為明確的虛假事實，毫無根據」。他們指出：「由於基於虛假事實的惡意貼文導致所屬演員名譽受損，我們已聘請法律代理人，並著手進行民、刑事層面的法律行動。」

此外，經紀公司也呼籲社會大眾勿擴散未經查證的消息：「該類臆測性報導與謠言散播，恐將對演員本人及其家人造成深遠傷害，懇請外界避免不加選擇的傳播與轉載。」

高旻示曾於2020年陷入未成年飲酒爭議，當時她公開道歉：「對於錯誤的行為深感責任，今後會走向更成熟與正確的道路。」此次再度面對爭議，外界對其過去行為的討論再度升溫。

【Mystic Story官方聲明全文翻譯】

您好，這裡是 Mystic Story。

就本公司所屬演員相關，在部分網路社群以匿名為前提所提出的指控，本公司在此說明立場。

該內容為明顯的虛假事實，特此告知其毫無根據。

本公司對於基於虛假事實所撰寫之惡意貼文，導致所屬演員名譽受損一事，深感憂慮與遺憾。已於今日聘請法律代理人，並已著手檢討並進行民事與刑事法律行動，特此告知。

對於未經事實查證即進行臆測性報導與散播的行為，可能對演員本人及其家人造成深刻傷害，敬請大眾避免不加選擇的擴散與轉載。

感謝您。

Mystic Story 敬上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

高旻示

推薦閱讀

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾

13小時前

冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大

冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大

12小時前

阿Ken為納豆罕發長文！「謝謝依依讓他回到我身邊」20年情誼網看哭

阿Ken為納豆罕發長文！「謝謝依依讓他回到我身邊」20年情誼網看哭

2小時前

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

5/25 16:16

家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

13小時前

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

5/24 17:05

一隻阿圓爆「陳百祥私下1潔癖」　罕公開同居生活放閃

一隻阿圓爆「陳百祥私下1潔癖」　罕公開同居生活放閃

14小時前

KIMIKO氣炸怒瞪正要開戰！　教授尪「1招必殺技」滅火她當場笑噴

KIMIKO氣炸怒瞪正要開戰！　教授尪「1招必殺技」滅火她當場笑噴

10小時前

田中千繪「幫17年鐵粉證婚」　現身戶政事務所全被拍

田中千繪「幫17年鐵粉證婚」　現身戶政事務所全被拍

10小時前

起家厝每月4萬租金「前妻全收」！　廖峻想賣遭拒絕

起家厝每月4萬租金「前妻全收」！　廖峻想賣遭拒絕

2小時前

吳怡霈遭10年經紀人「盜用名義騙代購錢」　細數5罪狀：賠上我名譽

吳怡霈遭10年經紀人「盜用名義騙代購錢」　細數5罪狀：賠上我名譽

13小時前

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

5/25 23:05

熱門影音

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容
依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」
玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉
❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去
三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意
Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD
王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！

王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
YENA崔叡娜來台開唱　標準中文唱跳〈愛你〉

YENA崔叡娜來台開唱　標準中文唱跳〈愛你〉
「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
納豆求婚成功！　無尊祝福順口溜

納豆求婚成功！　無尊祝福順口溜
納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

田馥甄埔里田調「遇甲蟲鑽裙底」　唱到〈影子的影子〉哽咽哭了QQ

田馥甄埔里田調「遇甲蟲鑽裙底」　唱到〈影子的影子〉哽咽哭了QQ

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

李多慧開箱新家樂喊：好讚！　看到「衣櫃裡有床」超驚訝

李多慧開箱新家樂喊：好讚！　看到「衣櫃裡有床」超驚訝

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

看更多

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前21

劉若英道歉！　演唱會爆點歌爭議「小女孩哭了」…發文認溝通誤會

1小時前20

高旻示遭控霸凌身障「勒索又偷錢」　公司強硬否認：將以法律對應

2小時前23

小孟老師／5月27日星座運勢　雙子桃花旺、天蠍手握現金

2小時前31

阿Ken為納豆罕發長文！「謝謝依依讓他回到我身邊」20年情誼網看哭

2小時前23

起家厝每月4萬租金「前妻全收」！　廖峻想賣遭拒絕

3小時前51

孫生女友業配推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

3小時前52

國光女神Lala遭指「背後說王思佳壞話」　蘇心甯被爆雙面人行徑

10小時前62

KIMIKO氣炸怒瞪正要開戰！　教授尪「1招必殺技」滅火她當場笑噴

10小時前104

田中千繪「幫17年鐵粉證婚」　現身戶政事務所全被拍

12小時前52

YTR徐海莉產後爆哭！　「公開卸貨過程」老公陪進產房

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾
    13小時前62111
  2. 冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大
    12小時前1010
  3. 阿Ken為納豆罕發長文！「謝謝依依讓他回到我身邊」20年情誼網看哭
    2小時前61
  4. H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了
    5/25 16:16188
  5. 家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」
    13小時前4036
  6. 陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的
    5/24 17:058692
  7. 一隻阿圓爆「陳百祥私下1潔癖」　罕公開同居生活放閃
    14小時前167
  8. KIMIKO氣炸怒瞪正要開戰！　教授尪「1招必殺技」滅火她當場笑噴
    10小時前122
  9. 田中千繪「幫17年鐵粉證婚」　現身戶政事務所全被拍
    10小時前204
  10. 起家厝每月4萬租金「前妻全收」！　廖峻想賣遭拒絕
    2小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合