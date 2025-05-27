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孫生女友業配推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

業配眉角多1／孫生女友推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

▲孫生與女友諶多芬的感情受到外界關注。（圖／翻攝自孫生、諶多芬IG）

圖文／CTWANT

YouTube團體「反骨男孩」前成員孫生惹出不少爭議，近期更挨告性騷擾，遭法院判處5個月徒刑，他與女友諶多芬的互動更是大家關注的焦點。曾是JKF女郎的諶多芬臉書有破百萬追蹤，IG也有17.5萬粉絲，時常在社群網站業配商品，她日前PO出與廠商合作的文章，推薦一款號稱能讓「陰莖增大」的按摩霜，效果看起來十分誘人，但卻有觸法的疑慮。

這款按摩霜名為「自信無限王子霜」，在品牌的官方網站查看，能發現他們稱這款按摩霜為「前所未有的創新產品」，更說經過臨床實驗後，能暫時改善皮膚血液循環效果，雖然有附上專利登記以及完成皮膚臨床測試的證明書，但皆是韓文，而且字相當模糊，讓購買者想先查證也很困難。這項商品也主打在韓國整銷售量超過15萬盒，並附上「消費者使用心得」，稱使用過的顧客有95%都很滿意成效。

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業配眉角多1／孫生女友推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

▲諶多芬業配號稱能讓「陰莖增大」的按摩霜。（圖／翻攝自諶多芬IG）

其實官網並沒有很明確寫出這款按摩霜能讓陰莖增大，但諶多芬的業配文中提到「傳說中的陰莖增大按摩霜，在台灣正式上市啦」，並說按摩霜中的主要成分有助於提升陰莖的血流量，更詳細說明：「血流量提升的同時，在修復陰莖海綿體損傷個過程中，造成細微的損傷，如同肌肉變大的原理，陰莖海綿體也會隨之變大。」斬釘截鐵地說「通過實際的臨床實驗證實有效」，引起粉絲們的好奇。

業配眉角多1／孫生女友推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

▲官網號稱這是前所未有的產品，還有經過臨床試驗。（圖／翻攝自官網）

業配眉角多1／孫生女友推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

▲網站附上的證書都是韓文，而且字體很不清楚。（圖／翻攝自官網）

不過按照化粧品衛生安全管理法第10條規定，化粧品之標示、宣傳或廣告，若有與事實不符、無證據或證據不足以佐證、涉及影響生理機能或改變身體結構之詞句等，都會涉及虛偽或誇大，可處新台幣4萬元以上20萬元以下或60萬元以上500萬元以下罰鍰。而諶多芬的業配文提到按摩霜能讓「陰莖增大」，是影響生理機能或改變身體結構的詞句，很有可能觸法。

業配眉角多1／孫生女友推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

▲諶多芬的業配文直接說能讓陰莖增大，很有可能觸法。（圖／翻攝自諶多芬IG）

除了業配違法疑雲，諶多芬先前才爆出「假單身」爭議，她去年參加Joeman製作的節目《靈能的挑戰》稱自己單身，但今年1月孫生公開兩人的關係，並說他們已經交往2年多，害Joeman被網友砲轟節目造假，Joeman則回應：「經過我與製作單位安大風再次確認，當時邀請多芬上節目時，多芬的確是告知製作單位她是單身。」看得出來躺著也中槍的他相當無奈。

業配眉角多1／孫生女友推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

▲去年諶多芬在Joman製作的節目上說自己單身。（圖／翻攝自YouTube）

2月時孫生與諶多芬才在鏡頭前互說真心話而落淚，日前孫生卻開直播表示諶多芬向他提分手，因此他想詢問大家「如何挽回女友」，並說：「我以前對她太壞了，但我覺得愛情是兩個人的事，可是她想看到我的誠意。」由於先前爆出性騷醜聞，孫生說現在這個狀態如果結婚會害到女生，希望自己能趕快振作起來。但520那天諶多芬又PO出兩人慶祝的影片，峰迴路轉的關係讓外人有看沒有懂。

業配眉角多1／孫生女友推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

▲今年初孫生在影片中認愛諶多芬。（圖／翻攝自YouTube）

業配眉角多1／孫生女友推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

▲不久前孫生才說諶多芬向他提分手，但兩人又一起過520。（圖／翻攝自諶多芬IG）

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