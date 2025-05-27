ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

田中千繪「幫17年鐵粉證婚」
梅雨季最強鋒面要來了！
YTR徐海莉公開「卸貨」過程
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

南澤海香 石原希望 村上悠華 竹內有紀 納豆 Selina 孟耿如 全浩俊

國光女神Lala遭指「背後說王思佳壞話」　蘇心甯被爆雙面人行徑

姐妹變冤家／獨家！人前閨密人後翻臉　蘇心甯被爆雙面人

▲蘇心甯（LaLa）形象看似正面，但背後的黑料卻不少，引起不少爭端。（圖／翻攝自蘇心甯臉書）

圖文／鏡週刊

號稱「國光女神」的蘇心甯（LaLa），43歲卻仍保有年輕長相及傲人體態，更經常上節目暢談人生逆轉勝。本刊接獲爆料，指形象看似正面的她，卻陸續與斯亞、熊熊及小優等人翻臉撕逼，還對友人哭訴並不想與師姐王思佳當好友，而「前」閨密們則嘲諷她其實是雙面人，經常在背後說他人壞話，也會欺負後輩。

本刊曾獨家披露小優為蘇心甯的服裝品牌站台，後因小優大嘴巴被指洩露大根有小孩的私事，以及與已婚人夫相戀等，造成當天記者會都在追問小優的私事，讓記者會徹底失焦，身為多年閨密的兩人也因此事而鬧翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

欺負後輩　表面裝義氣

姐妹變冤家／獨家！人前閨密人後翻臉　蘇心甯被爆雙面人

▲蘿莉塔（左）曾在節目《小明星大跟班》中和蘇心甯攤牌，兩人間火藥味超濃厚。（圖／鏡週刊提供）

近日蘇心甯安排女星們赴韓國接受醫美，並從中抽取佣金的事情被本刊揭露後，蘇心甯因此對身邊的閨密女星起疑心，並與成語蕎一同放話恐嚇這些女星，指自己握有很多把柄與證據，要他們不要再隨便對外放話。

不過風波並未停止，許多消息指蘇心甯常會欺負其他女明星，某次她與好友赴泰國工作，一上保姆車，她仗著自己是前輩，硬要坐在第一排主位，隨後將椅背直接壓低到後方女星腿上，被欺負的女星敢怒不敢言，默默將雙腳放到另一旁，深怕再被蘇心甯飆罵。

姐妹變冤家／獨家！人前閨密人後翻臉　蘇心甯被爆雙面人

▲蘇心甯（左）曾隨同門師姐王思佳（右）一起到韓國晉州市擔任宣傳大使，表面看似友好，蘇心甯卻背後講王思佳壞話。（圖／翻攝自蘇心甯臉書）

更有消息人士指出，王思佳與蘇心甯是同門師姐妹，4月底時，王思佳代言美白產品，蘇心甯還為師姐開團、衝業績，外界看來相當有義氣，但沒想到她一轉頭就跟朋友訴苦，指不想跟王思佳當閨密，只是礙於兩人是同公司女星，自己只能委曲求全，說著說著就淚如雨下，讓聽者相當傻眼。

好到借住　轉頭說壞話

姐妹變冤家／獨家！人前閨密人後翻臉　蘇心甯被爆雙面人

▲蘇心甯（左二）推出自傳式散文集《開始愛自己，全世界都會擁抱你》，好友小優（左起）、林采緹及夏乙薇到場助陣力挺。（圖／鏡週刊提供）

蘇心甯平常住高雄，要北上工作時，都會借住在酒廠千金亞亞家裡。當時蘇心甯交了一個男朋友，某次生日男友請她吃飯卻沒送禮物，讓她相當惱火，隨即要男友送她一副香奈兒耳環，才願意消火；但她卻對亞亞說是男友要送她耳環，所以她決定要去打耳洞，亞亞輾轉得知真相後，對蘇心甯說的話便起了戒心。

亞亞知道太多蘇心甯的祕密，她原以為兩人是好閨密，但沒想到一轉頭蘇心甯就對外人說她壞話，讓兩人交情不再。而熊熊曾經介紹男友給蘇心甯認識，但蘇得知該男子曾與熊熊過從甚密後，兩人關係也因此變差。

姐妹變冤家／獨家！人前閨密人後翻臉　蘇心甯被爆雙面人

▲蘇心甯（右二）身材姣好，與一票女星如雪碧（左二）、麻衣（右一）等鬥豔，毫不遜色。（圖／翻攝自蘇心甯臉書）


更多鏡週刊報導
姐妹變冤家／獨家！人前閨密人後翻臉　蘇心甯被爆雙面人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾

10小時前

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

5/25 16:16

家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

10小時前

冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大

冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大

9小時前

一隻阿圓爆「陳百祥私下1潔癖」　罕公開同居生活放閃

一隻阿圓爆「陳百祥私下1潔癖」　罕公開同居生活放閃

11小時前

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

5/24 17:05

KIMIKO氣炸怒瞪正要開戰！　教授尪「1招必殺技」滅火她當場笑噴

KIMIKO氣炸怒瞪正要開戰！　教授尪「1招必殺技」滅火她當場笑噴

7小時前

吳怡霈遭10年經紀人「盜用名義騙代購錢」　細數5罪狀：賠上我名譽

吳怡霈遭10年經紀人「盜用名義騙代購錢」　細數5罪狀：賠上我名譽

10小時前

田中千繪「幫17年鐵粉證婚」　現身戶政事務所全被拍

田中千繪「幫17年鐵粉證婚」　現身戶政事務所全被拍

7小時前

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

5/25 23:05

董至成認「電視不好賺」斜槓直播帶貨！　1個月驚人收入曝光

董至成認「電視不好賺」斜槓直播帶貨！　1個月驚人收入曝光

12小時前

YTR徐海莉產後爆哭！　「公開卸貨過程」老公陪進產房

YTR徐海莉產後爆哭！　「公開卸貨過程」老公陪進產房

9小時前

熱門影音

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容
依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」
玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉
❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去
三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意
Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD
王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！

王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
YENA崔叡娜來台開唱　標準中文唱跳〈愛你〉

YENA崔叡娜來台開唱　標準中文唱跳〈愛你〉
「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
納豆求婚成功！　無尊祝福順口溜

納豆求婚成功！　無尊祝福順口溜
納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

田馥甄埔里田調「遇甲蟲鑽裙底」　唱到〈影子的影子〉哽咽哭了QQ

田馥甄埔里田調「遇甲蟲鑽裙底」　唱到〈影子的影子〉哽咽哭了QQ

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

李多慧開箱新家樂喊：好讚！　看到「衣櫃裡有床」超驚訝

李多慧開箱新家樂喊：好讚！　看到「衣櫃裡有床」超驚訝

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

看更多

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前0

孫生女友業配推薦超神按摩霜　標榜「男性私密處增大」恐觸法

40分鐘前0

國光女神Lala遭指「背後說王思佳壞話」　蘇心甯被爆雙面人行徑

7小時前51

KIMIKO氣炸怒瞪正要開戰！　教授尪「1招必殺技」滅火她當場笑噴

7小時前92

田中千繪「幫17年鐵粉證婚」　現身戶政事務所全被拍

9小時前41

YTR徐海莉產後爆哭！　「公開卸貨過程」老公陪進產房

9小時前26

冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大

9小時前40

謝忻挑戰世壯運公路賽進醫護站！　「路邊狂吐2次」還原狀況

10小時前55

吳怡霈遭10年經紀人「盜用名義騙代購錢」　細數5罪狀：賠上我名譽

10小時前30

綿密更生保護網　更保強化與各地檢署聯繫網路　共案共好共精進

10小時前27109

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」　握對話錄音證據：違背和平分手承諾
    10小時前54109
  2. H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了
    5/25 16:16188
  3. 家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」
    10小時前3834
  4. 冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大
    9小時前46
  5. 一隻阿圓爆「陳百祥私下1潔癖」　罕公開同居生活放閃
    11小時前146
  6. 陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的
    5/24 17:058692
  7. KIMIKO氣炸怒瞪正要開戰！　教授尪「1招必殺技」滅火她當場笑噴
    7小時前101
  8. 吳怡霈遭10年經紀人「盜用名義騙代購錢」　細數5罪狀：賠上我名譽
    10小時前105
  9. 田中千繪「幫17年鐵粉證婚」　現身戶政事務所全被拍
    7小時前182
  10. 本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來
    5/25 23:052818
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合