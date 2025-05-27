國光女神Lala遭指「背後說王思佳壞話」　蘇心甯被爆雙面人行徑

▲蘇心甯（LaLa）形象看似正面，但背後的黑料卻不少，引起不少爭端。（圖／翻攝自蘇心甯臉書）

圖文／鏡週刊

號稱「國光女神」的蘇心甯（LaLa），43歲卻仍保有年輕長相及傲人體態，更經常上節目暢談人生逆轉勝。本刊接獲爆料，指形象看似正面的她，卻陸續與斯亞、熊熊及小優等人翻臉撕逼，還對友人哭訴並不想與師姐王思佳當好友，而「前」閨密們則嘲諷她其實是雙面人，經常在背後說他人壞話，也會欺負後輩。

本刊曾獨家披露小優為蘇心甯的服裝品牌站台，後因小優大嘴巴被指洩露大根有小孩的私事，以及與已婚人夫相戀等，造成當天記者會都在追問小優的私事，讓記者會徹底失焦，身為多年閨密的兩人也因此事而鬧翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

欺負後輩 表面裝義氣

▲蘿莉塔（左）曾在節目《小明星大跟班》中和蘇心甯攤牌，兩人間火藥味超濃厚。（圖／鏡週刊提供）

近日蘇心甯安排女星們赴韓國接受醫美，並從中抽取佣金的事情被本刊揭露後，蘇心甯因此對身邊的閨密女星起疑心，並與成語蕎一同放話恐嚇這些女星，指自己握有很多把柄與證據，要他們不要再隨便對外放話。

不過風波並未停止，許多消息指蘇心甯常會欺負其他女明星，某次她與好友赴泰國工作，一上保姆車，她仗著自己是前輩，硬要坐在第一排主位，隨後將椅背直接壓低到後方女星腿上，被欺負的女星敢怒不敢言，默默將雙腳放到另一旁，深怕再被蘇心甯飆罵。

▲蘇心甯（左）曾隨同門師姐王思佳（右）一起到韓國晉州市擔任宣傳大使，表面看似友好，蘇心甯卻背後講王思佳壞話。（圖／翻攝自蘇心甯臉書）

更有消息人士指出，王思佳與蘇心甯是同門師姐妹，4月底時，王思佳代言美白產品，蘇心甯還為師姐開團、衝業績，外界看來相當有義氣，但沒想到她一轉頭就跟朋友訴苦，指不想跟王思佳當閨密，只是礙於兩人是同公司女星，自己只能委曲求全，說著說著就淚如雨下，讓聽者相當傻眼。

好到借住 轉頭說壞話

▲蘇心甯（左二）推出自傳式散文集《開始愛自己，全世界都會擁抱你》，好友小優（左起）、林采緹及夏乙薇到場助陣力挺。（圖／鏡週刊提供）

蘇心甯平常住高雄，要北上工作時，都會借住在酒廠千金亞亞家裡。當時蘇心甯交了一個男朋友，某次生日男友請她吃飯卻沒送禮物，讓她相當惱火，隨即要男友送她一副香奈兒耳環，才願意消火；但她卻對亞亞說是男友要送她耳環，所以她決定要去打耳洞，亞亞輾轉得知真相後，對蘇心甯說的話便起了戒心。

亞亞知道太多蘇心甯的祕密，她原以為兩人是好閨密，但沒想到一轉頭蘇心甯就對外人說她壞話，讓兩人交情不再。而熊熊曾經介紹男友給蘇心甯認識，但蘇得知該男子曾與熊熊過從甚密後，兩人關係也因此變差。

▲蘇心甯（右二）身材姣好，與一票女星如雪碧（左二）、麻衣（右一）等鬥豔，毫不遜色。（圖／翻攝自蘇心甯臉書）





更多鏡週刊報導

姐妹變冤家／獨家！人前閨密人後翻臉 蘇心甯被爆雙面人