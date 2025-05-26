吳怡霈遭10年經紀人「盜用名義騙代購錢」　細數5罪狀：賠上我名譽

記者蔡宜芳／綜合報導

女星吳怡霈日前公開發出聲明，指出工作室在進行內部帳務稽核時，意外發現帳務紀錄與實際操作之間有「重大落差」，而她的經紀人江小姐也承認挪用公款。吳怡霈26日再度發聲，坦言相當痛心，也曝光自己目前的狀況。

▲吳怡霈查帳發現經紀人挪用公款。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈(Patty)）

吳怡霈坦言，金錢的損失並非最讓她難過的部分，真正令她痛心的是信任的瞬間崩解，「被身邊一起工作10年的最信任的夥伴背叛，可能對我來說，幾百萬被盜領的損失，都不敵信任的一夕潰堤及瓦解。」她表示，這次事件讓自己開始反思「信任」的課題，思考自己是否給予了過多的信任，甚至忽略了可能早該察覺的蛛絲馬跡。

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吳怡霈透露，這次事件涉及AB合約、偽造文書、移花接木以及謊報費用等行為，每發現一個事實就心痛一次，「甚至她不惜賠上我的名譽，去騙取外人的金錢，我人生沒有動過的念頭，我以為都是新聞裡才會發生的事，全部都發生了。」

▲吳怡霈工作室聲明。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈(Patty)）

吳怡霈直言，對方的背叛行為對她造成了極大的衝擊，但自己並不會因此被擊倒，反而視這次事件為人生的一次重要經驗，「我深信，我以為的失去，終將以另一種方式歸來。這麽驚天動地的體會，是成長的養分。」她也透露，目前接手的新團隊非常棒，「請大家多多找我工作，讓我滿血復活，用更強大的版本繼續發光。」

【吳怡霈全文】

這兩天工作，每個人見到我都來抱我說「妳辛苦了」。很難過且遺憾的，被身邊一起工作10年的最信任的夥伴背叛，可能對我來說，幾百萬被盜領的損失，都不敵信任的一夕潰堤及瓦解。

我一直在思考，信任這題，我需要學習到什麼。給出的信任程度，要拿捏在幾分才算適切。那些謊言是有蛛絲馬跡可循？還是被我的信任蒙蔽了雙眼？我有錯過什麼應該早點發現的線索嗎？

AB合約，偽造文書，移花接木，謊報費用，每知道一個事實，就愈痛心一次。甚至她不惜賠上我的名譽，去騙取外人的金錢，我人生沒有動過的念頭，我以為都是新聞裡才會發生的事，全部都發生了。

不可能被擊倒的！

所有發生的事情，無論好的壞的，都有其發生的必要，都是要我們往更高更好的路上前進。我深信，我以為的失去，終將以另一種方式歸來。這麽驚天動地的體會，是成長的養分。

我沒事，我很好！

接手的新團隊很棒，請大家多多找我工作，讓我滿血復活，用更強大的版本繼續發光。