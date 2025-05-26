家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。其中，Andy在22日發文曬出裁定書，喊話「離真相又邁進一步」，並透露法院派會計師查家寧媽帳目，家寧今（26）日再度於頻道上傳新片，公開近期爭議的真相，同時也表示：「眾量級頻道收益都是Andy操作。」

▲家寧再度上傳新片揭露真相。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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家寧指出，自群海娛樂成立後，所有商業合作案件皆由公司對外接洽，合作款項也全數先進入公司帳戶，再以薪資或獎金形式發給她和Andy，兩人對實際金額都沒有決定權，且多年來多次要求公司說明帳目未果。她強調：「大家所關心的公司帳目，就如同我三月時委託律師所發布的聲明一樣，我真的不知情也無法過問。」表示目前相關部分已進入司法調查，她會全力配合。





▲家寧爆Andy操作眾量級頻道收益。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

針對眾量級頻道的收益爭議，家寧指出在2024年4月以前，所有營利操作皆由Andy一人負責，綁定的Google AdSense帳號也是Andy的帳號，只有他擁有登入權限，「我對於這幾年眾量級的頻道收益，實際上有多少，分別進到哪一個銀行帳戶，我並不知情，也沒有實際領到過。」她強調，自己從未接觸過該部分收益，若Andy對此認為有爭議，「我也支持透過法律途徑來把事實釐清，但我要重申的是，我從來沒有領取過任何眾量級的YouTube收益。」

▲家寧解釋頻道帳目爭議。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

至於眾量級頻道密碼變更，家寧透露兩人在2024年4月分手後，Andy曾表示「頻道給妳」，並一同改密碼，但因她不熟悉營利操作，便把密碼告訴對方，由Andy協助設定。然而她後來卻發現，Andy未告知她就改了Google AdSense帳戶資訊，包含郵寄地址及稅務資料，違背當初「頻道歸我」的共識。家寧坦言於同年10月底為防止Andy進一步動作，才重新改密碼。對於Andy先前稱無法登入頻道帳號，家寧表示屬實，同時也直言：「他選擇隱瞞了一大部分的事實，我感到很遺憾。」

▲家寧解釋頻道密碼變更爭議。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）