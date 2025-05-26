一隻阿圓爆「陳百祥私下1潔癖」　罕公開同居生活放閃

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓去年12月被周刊拍到與網路節目《木曜4超玩》前製作人陳百祥疑似同居，她事後低調認愛，希望外界給空間。平時鮮少公開放閃的她，最近在新影片中透露男友私下的生活習慣，內容曝光後，再度掀起網友留言討論。

▲陳百祥、一隻阿圓日前低調認愛。（圖／翻攝自Instagram／baisiang.c、nanaciaociao）

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一隻阿圓昨（25）日在頻道發布員工旅遊的影片，畫面中可見到一行人出發泰國清邁，她特別推薦一家當地香氛店，並在發現店家有賣洗手液時，突然對鏡頭大爆男友陳百祥的料。一隻阿圓透露，家中洗手液的用量驚人，主因來自陳百祥的潔癖習慣，「跟我一起住的人，非常喜歡洗手，他沒有洗手好像會生氣一樣。」為了滿足這項需求，她此行特地多買幾瓶回家備用。

▲▼阿圓爆料陳百祥非常喜歡洗手。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓I am CIRCLE）

在影片拍攝過程中，當一隻阿圓的同事提到「好像有些強迫症是一定要洗手耶」，她立刻表示認同，並補充表示，男友吃完飯若沒先洗手，就不願意碰對方，「他就是有這種症頭。」最後，一隻阿圓要求同事把這段內容放進影片中，打趣喊話：「這剪進去。」影片內容曝光後，除了吸引網友朝聖外，同時也紛紛留言列出時間軸，甚至喊話標記陳百祥的頻道「又離題了」，意外掀起不小討論。



▲▼阿圓透露沒洗手不可以碰陳百祥。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓I am CIRCLE）

事實上，一隻阿圓23日凌晨才在IG限動發文，幫陳百祥宣傳新影片。當時她在文中透露，對方為了那支訪問南韓製作人羅暎錫（羅PD）的影片，投入大量心力與時間。即使已接近上線時間，陳百祥仍不斷優化內容，這一切一隻阿圓全看在眼裡，並表示男友從來不會主動講這些背後故事，「這種一直以來用心、不放過自己、看待每一支影片的態度，他都不會講，所以我要講。」

▲▼網友留言。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓I am CIRCLE）