二壘妹找代購買包「匯款3.6萬秒被封鎖」　衝警局報案嘆：太遲了

記者王靖淳／綜合報導

網紅二壘妹（江宛庭）在8年前因「開球丟二壘」而走紅，平時會透過社群分享生活的她，今（26）日突然在Threads發文透露，自己在網路上買一個3萬6千多元的包包，結果匯款給對方後遭封鎖才驚覺被詐騙，讓她感到相當無奈，「手刀衝去警局報案，但是還是太遲了。」

▲二壘妹會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kwantingc）

二壘妹透露，前幾天她透過一間IG代購的賣場買了一個包包，並在完成匯款後傳訊息通知賣家，結果竟立刻遭到對方封鎖，不過她在過一小時後才驚覺：「我好像被詐騙了ㄟ。」當二壘妹發現異狀後，隨即前往警局報案，希望能挽回損失，最終她無奈表示：「還是太遲了⋯。」

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▲二壘妹（江宛庭）買代購遇詐騙。（圖／翻攝自Threads／kwantingc）

最後，二壘妹在文末提醒：「詐騙真是層出不窮，大家在網路上買東西真的要小心謹慎。」此外，她在IG限動秀出和賣家的對話，透過截圖可見到，她先詢問對方下訂進度，接著賣家表示約兩週就能收到貨，並要她先匯款，後來二壘妹在匯款36790元給賣家後，卻直接被對方封鎖，讓她相當無奈：「除非是熟悉的商家，不然匯款一律建議三思！」

▲二壘妹公開和賣家的對話。（圖／翻攝自Instagram／kwantingc）