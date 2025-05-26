爸得流感「肺一半變白」送急診隔天驟逝　洪小鈴當場眼淚潰堤！

記者黃庠棻／台北報導

女星洪小鈴在2006年曾和張天霖合作《戀愛女王》，後來從老朋友變成夫妻，小倆口在4月迎來女兒的誕生。今（26）日洪小鈴產後2個月首度露面，出席大愛新戲《生命的麥田》媒體茶敘，在分享與前輩艾偉對戲的過程，想到自己的親生父親，忍不住淚灑採訪現場。

▲洪小鈴出席《生命的麥田》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

洪小鈴在《生命的麥田》中飾演艾偉的大女兒，對於父母親投身慈濟卻沒有好好照顧自己感到相當不諒解，幸好戲中最後有與爸爸和解，在講到拍攝過程，坦言自己到現在仍對「離別」有相當大的感觸，講著講著想到自己過世的父親，情緒當場潰堤，哭到眼淚止不住，直呼「當媽之後情緒容易淚崩」。

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▲洪小鈴講到爸爸忍不住淚崩。（圖／記者湯興漢攝）

談到父親2017年過世，洪小鈴坦言當時爸爸得了流感，覺得自己身體還撐得下去，便決定不去看醫生，某一天晚上她拍戲拍到很晚，回家後聽到爸爸在呼喚媽媽，才發現當時父親整個人病倒，緊急送到醫院，被醫生告知「怎麼現在才送來，他的肺已經一半變白了」，於是緊急插管急救，沒想到隔天爸爸就過世，享壽67歲，讓她忍不住呼籲「老年人不可以輕忽感冒，現在小感冒跟以前不一樣了」。

▲洪小鈴出席《生命的麥田》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）