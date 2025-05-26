宋米秦合體李毓芬「重現Dream Girls舞曲」！　拿麥嗨唱全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星王思平昨（25）日迎來38歲生日，她與幾位好友們相約餐廳慶生，並在IG限動PO出好姐妹宋米秦和李毓芬同框影片，兩人重現多首Dream Girls時的經典舞曲，畫面曝光後，立刻引發熱議。

▲宋米秦替王思平慶生。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）

透過王思平分享的影片可見到，宋米秦身穿一件黑色上衣，脖子上還戴著一條長項鍊。當時她手拿麥克風，開心嗨唱〈I'm your dreamgirl〉及〈Don't stop the music〉，並隨著歌曲節奏及旋律，重現當年的舞步，還不時對鏡頭露出搞怪表情，事後她更將王思平的限動轉發到IG，打趣表示：「有人一連串點歌，跑不掉...好吧，來個生日特別表演，天哪（旁邊有李小姐一起表演）。」間接透露李毓芬也參與該場慶生聚會。

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▲宋米秦唱Dream Girls的歌。（圖／翻攝自Instagram／jennawang525）

事實上，宋米秦過去和李毓芬、郭雪芙組成女團Dream Girls，團體解散後，她雖淡出演藝圈，但仍和李毓芬保持聯繫。每年都會為對方慶生的她，日前才在社群分享，自己和李毓芬一起去日本朝聖GD（G-Dragon）的演唱會，開心直說：「聚在一起就是回到小時候的樣子。」如今兩人同框合唱昔日團體的舊歌，再度掀起討論。

▲宋米秦和李毓芬每年都會為對方慶生。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）