白癡公主狂流鼻血嚇壞店員！　踏進杜拜廁所驚呆：都不好意思洗手

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber白癡公主3月初次造訪杜拜與阿布達比，她25日也在社群分享旅遊心得，坦言以前大學時對於杜拜有很多想像，如今終於實際走訪，她也透露自己在當地狂流鼻血，因此嚇到店員。

▲白癡公主3月到阿布達比和杜拜旅遊。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

白癡公主表示，她3月去杜拜時，親眼見證了當地城市建設的迅速，像是三年內就能打造出一座人工島，街道與建築外牆則呈現泥黃色，彷彿沙漠中的不實際綠洲，「人口有88%都是外籍勞工，尤其百貨廁所還配置五位清潔員，才洗完手就有人衝上來把檯面水漬擦乾，我都不好意思洗手了。」

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▲白癡公主分享遊記。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

不過，白癡公主也坦言對於當地的飲食不習慣，食物不是太鹹就是太甜。還有天氣太乾燥的問題，讓她一直狂流鼻血，還嚇到店員，「血乾了止住，用力吸氣，血又順順地滴下來，到第五天才適應，果真我不能當阿拉丁的茉莉公主。」一番分享引關穎開玩笑留言說：「是不是有看到什麼帥哥一直流鼻血？」

▲白癡公主因當地天氣乾燥，流了好幾天鼻血。（圖／翻攝自Instagram／87acup）